سفير الإمارات يقدم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزارة الشؤون الخارجية في الهند

قدّم سعادة عبدالله النعيمي نسخة من أوراق اعتماده سفيراً للإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية الهند إلى القائم بأعمال رئيس المراسم بوزارة الشؤون الخارجية الهندية، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة نيودلهي.

وتمنى القائم بأعمال رئيس المراسم بوزارة الشؤون الخارجية في جمهورية الهند لسعادته التوفيق في أداء مهام عمله وتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه بما يسهم في تنمية العلاقات الثنائية.

من جهته، أعرب سعادة النعيمي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية الهند، وأكد حرصه على تعزيز العلاقات بما يدعم أواصر الصداقة.

وجرى خلال اللقاء بحث آفاق ومجالات التعاون بين دولة الإمارات والهند، واستعراض سبل تنميتها وتطويرها بما يسهم في دعم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.