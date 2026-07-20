قيادات شرطية: بقيادة محمد بن زايد الإمارات تواصل مسيرة البناء والتطوير









أكد قادة شرطة أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مسيرة البناء والتطوير، مستندةً إلى إرث وطني عريق ورؤية مستقبلية طموحة، حيث عززت قيم الوحدة والانتماء والولاء للوطن، وجعلت الإنسان محور التنمية وركيزتها الأساسية.

وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، إن يوم عهد الاتحاد يمثل مناسبة وطنية نستحضر فيها نهج الآباء المؤسسين والقيم التي قامت عليها دولة الاتحاد، ونجدد خلالها مشاعر الوفاء والولاء للقيادة الرشيدة، التي رسخت مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً في الأمن والاستقرار والريادة. وأضاف أن هذه المناسبة تجسد قوة الاتحاد ووحدة الرؤية التي جمعت أبناء الإمارات، وتعكس مسيرة وطنية حافلة بالإنجازات، أرست دعائم التقدم والازدهار، وعززت مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً، بفضل رؤية قيادتها الحكيمة وحرصها على بناء مستقبل يقوم على المعرفة والابتكار وتمكين الإنسان.

مناسبة

من جهته أكد اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، أن يوم عهد الاتحاد يمثل مناسبة وطنية راسخة في وجدان أبناء الإمارات، نستحضر فيها الرؤية الحكيمة للآباء المؤسسين الذين أرسوا دعائم الاتحاد، ووضعوا الأسس المتينة لمسيرة وطنية استثنائية، جعلت من دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في التنمية والأمن والاستقرار والازدهار.

وأشار إلى أن القيادة العامة لشرطة أبوظبي تستلهم من هذه المناسبة الوطنية العزيزة قيم العطاء والمسؤولية، وتواصل جهودها في تطوير المنظومة الشرطية والأمنية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في تعزيز الأمن والأمان، وصون مكتسبات الوطن، ودعم مسيرة التنمية المستدامة وترسيخ مكانة دولة الإمارات في مختلف المجالات.

احتفاء

أكد اللواء محمد بن طحنون آل نهيان، مدير عام شرطة أبوظبي، أن يوم عهد الاتحاد يجسد واحدةً من أهم المحطات الوطنية في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعكس الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة التي استطاعت أن ترسخ دعائم الاتحاد، وتبني نموذجاً تنموياً متفرداً قائماً على الأمن والاستقرار والازدهار.

وأوضح أن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية يعزز قيم الولاء والانتماء للوطن، ويجسد التلاحم بين أبناء الإمارات وقيادتهم الرشيدة، كما يؤكد أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد للحفاظ على المكتسبات الوطنية واستكمال مسيرة التقدم والريادة في مختلف القطاعات.