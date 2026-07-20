علي النعيمي يستقبل سفير ألمانيا وقنصلها العام بمناسبة انتهاء فترة عملهما في الدولة

استقبل معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، سعادة ألكسندر شونفلدر، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة سيبيله بفاف، القنصل العام لجمهورية ألمانيا الاتحادية في دبي، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عملهما في الدولة.

حضر اللقاء أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي مع برلمانات الدول الأوروبية، سعادة كل من سارة محمد فلكناز، رئيسة اللجنة، والدكتور مروان عبيد المهيري، نائب رئيس اللجنة، وأحمد مير هاشم خوري، عضو المجلس الوطني الاتحادي.

وأعرب معالي الدكتور علي النعيمي عن تقديره للجهود التي بذلها السفير الألماني والقنصل العام خلال فترة عملهما في الدولة، وما أسهما به في دعم وتعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وأكد معاليه عمق العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، وما تشهده من تطور في المجالات المختلفة، مشيراً إلى أهمية مواصلة تعزيز التعاون، لا سيما على الصعيد البرلماني، وتبادل الخبرات والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما تناول اللقاء عدداً من المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والجهود الرامية إلى دعم الأمن والاستقرار والسلام.

من جانبهما، أعرب السفير الألماني والقنصل العام عن تقديرهما لما حظيا به من تعاون خلال فترة عملهما في الدولة، مؤكدين اعتزازهما بما تشهده العلاقات الثنائية بين جمهورية ألمانيا الاتحادية، ودولة الإمارات العربية المتحدة من تطور، ومتمنيين للبلدين دوام التقدم والازدهار.