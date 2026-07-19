بتوجيهات حمدان بن محمد.. هيئة تنمية المجتمع تطلق مبادرة "خرايف الرطب" السنوية





تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أعلنت هيئة تنمية المجتمع عن إطلاق النسخة السنوية الثانية من مبادرتها المجتمعية "خرايف الرطب" تحت شعار "من نخلنا لأهلنا"، بهدف إحياء الموروث التراثي المرتبط بموسم القيظ، وتوزيع المحاصيل الزراعية المحلية على الأسر المستهدفة.

وتشهد المبادرة هذا العام انضمام جهات حكومية رائدة لدعم المنظومة التي تقودها الهيئة، وفي مقدمتهم بنك الإمارات للطعام، وبلدية دبي، ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. وتستهدف الحملة توزيع صناديق الرطب على أكثر من 5,000 أسرة مستهدفة بمشاركة 1,000 متطوع مواطن وبالتعاون مع المزارع الوطنية، للإسهام في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 وتعزيز التلاحم المجتمعي.

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن استمرار الهيئة في تنظيم وإطلاق هذه المبادرة تحت شعار "من نخلنا لأهلنا" يعكس دورها المحوري في تمكين الشراكات المجتمعية المستدامة. وقالت معاليها: "نفخر بريادتنا لتأسيس هذه المبادرة الوطنية، ونرحب هذا العام بتكامل الجهود وانضمام شركائنا من الجهات الحكومية، حيث نسخر شبكة مجالسنا لتكون المظلة الأساسية لإيصال الخير إلى مستحقيه وتعميق الهوية الوطنية والأصالة بين الأجيال".

من جانبه، قال معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي ونائب رئيس مجلس الأمناء في بنك الإمارات للطعام: "تجسّد مبادرة "خرايف الرطب "رؤية مؤسسة بنك الإمارات للطعام في تحويل مواسم الخير والعطاء في مجتمعنا إلى مبادرات تنموية مستدامة تعزّز الأمن الغذائي، وترسخ ثقافة الاستفادة المثلى من الموارد الغذائية. ونحرص على المشاركة في مبادرات نوعية تجمع بين الحفاظ على الموروث الإماراتي وتعزيز قيم التكافل المجتمعي، من خلال بناء شراكات فاعلة مع الجهات الحكومية والمزارعين والمتطوعين، بما يسهم في إيصال الخير إلى مستحقيه، والحد من هدر الغذاء، ودعم المزارع الوطنية، وترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في الاستدامة والعمل الإنساني".

وأضاف: تمثل المبادرة نموذجاً عملياً لتكامل الأدوار بين مختلف مكوّنات المجتمع، إذ تتحول المحاصيل الزراعية الموسمية إلى أثر مجتمعي مستدام ينعكس إيجاباً على الأسر المستفيدة، ويعزّز مشاركة المتطوعين، ويدعم الاقتصاد المحلي، ويؤكد أن الاستدامة تبدأ من حسن استثمار الموارد وتعزيز ثقافة العطاء، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في بناء مجتمع أكثر تلاحماً واستدامة.

وتنطلق الفعاليات وتُدار بالكامل في المجالس المجتمعية طوال موسم الرطب، متضمنةً أنشطة توعوية تسلط الضوء على مكانة النخلة في الثقافة الإماراتية.

جدول مواعيد ومواقع التوزيع في المجالس المجتمعية:

* مجلس أم سقيم: الإثنين 20 يوليو 2026

* مجلس ند الشبا: الثلاثاء 21 يوليو 2026

* مجلس الورقاء: الأربعاء 22 يوليو 2026

* مجلس البرشاء: الخميس 23 يوليو 2026

* مجلس الخوانيج: الجمعة 24 يوليو 2026