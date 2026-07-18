منصور بن محمد: ستبقى قيم الاتحاد نهجاً يقود مسيرتنا

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، رئيس مجلس دبي الرياضي، أن قيم الاتحاد ستبقى نهجاً يقود مسيرتنا، ودافعاً لمواصلة البناء والتميّز، واستكمال مسيرة التنمية.

وقال سموه في حسابه على منصة "إكس":" في يوم عهد الاتحاد، نستحضر قصة وطنٍ بدأت بإرادة لا تلين، وعزيمة راسخة، وإيمانٍ بأن الوحدة هي أساس القوة والتقدم. ومن ذلك العهد، انطلقت مسيرة إنجازات جعلت دولة الإمارات نموذجاً يُحتذى به في العالم... ستبقى قيم الاتحاد نهجاً يقود مسيرتنا، ودافعاً لمواصلة البناء والتميّز، واستكمال مسيرة التنمية التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون، نحو مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً".