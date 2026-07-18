هزاع بن زايد: "يوم عهد الاتحاد" مناسبة وطنية لترسيخ قيم الولاء والانتماء

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، أن "يوم عهد الاتحاد" مناسبة وطنية نستحضر فيها لحظة مفصلية في تاريخ دولة الإمارات، ونستذكر العهد الذي تأسس عليه الاتحاد، بوصفه واجباً وطنياً يتمثل في الحفاظ على مكتسبات الدولة، وصون قيمها، وترسيخها في نفوس أبناء الإمارات.

وقال سموه إن هذه المناسبة تعكس عمق الرؤية التي جمعت المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيّب الله ثراه"، وإخوانه حكام الإمارات، على إرادة واحدة مهّدت لقيام دولة الاتحاد، وأرست دعائم وحدتها ونهضتها، ورسّخت قيم التلاحم والولاء والانتماء والعمل من أجل رفعة الوطن.

وأضاف سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإخوانه الحكام، تواصل السير على نهج المؤسس الشيخ زايد وإخوانه حكام الإمارات، مستلهمة من إرثهم الوطني رؤيتها للمستقبل، وماضية في ترسيخ نموذج تنموي يضع الإنسان في صميم مسيرة التقدم، ويعزز مكانة الدولة وريادتها.