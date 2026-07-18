خالد بن محمد بن زايد: يوم عهد الاتحاد عهد دائم وعمل متواصل لوطن يمضي بثقة نحو المستقبل

أكد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن يوم عهد الاتحاد يُمثل محطة وطنية نستذكر فيها الجهود التاريخية والإرادة القوية التي مهّدت لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف سموّه، أن الثامن عشر من يوليو عام 1971، الذي شهد توقيع وثيقة الاتحاد والدستور، محطة تاريخية راسخة مهّدت لانطلاق مسيرة وطنٍ توحدت فيه إرادة القيادة والشعب لبناء دولة الاتحاد برؤية طموحة تستشرف المستقبل.

وقال سموّه، في كلمة له بهذه المناسبة، إن يوم عهد الاتحاد أصبح محطة سنوية تتجدد فيها قيم الوحدة والولاء والانتماء إلى دولة الاتحاد، لنجدد العهد على مواصلة مسيرة البناء والتنمية والحفاظ على مكتسبات الوطن لتبقى إنجازات دولة الإمارات ورايتها شامخة خفاقة، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله".

وأضاف سموّه، أنه في يوم عهد الاتحاد نستحضر بكل فخر واعتزاز الرؤية الحكيمة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، وإخوانه الحكام، رحمهم الله جميعاً، الذين أرسوا دعائم دولة الاتحاد ووضعوا اللبنة الأولى لنهضة وطنٍ أصبح نموذجاً عالمياً في التنمية، واليوم، نجدد العهد على مواصلة هذا النهج، والبناء على ما تحقق من منجزات، بما يواكب طموحات الوطن ويُلبي تطلعاته نحو مستقبل أكثر ازدهاراً.