عبدالرحمن آل صالح: يوم عهد الاتحاد... إرث راسخ ورؤية للمستقبل





أكد معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، أن يوم عهد الاتحاد "محطة وطنية خالدة نستذكر فيها بفخر واعتزاز اللحظة التاريخية التي أرسى فيها الآباء المؤسسون، بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الحكام، دعائم الاتحاد، وأرسوا الأساس لدولة أصبحت اليوم نموذجًا عالميًا في التنمية والازدهار والريادة.

وقال معاليه، إن هذه المناسبة الوطنية العزيزة تُعد استذكارًا لمنعطف تاريخي إقليمي بارز، وتأتي لتجديد العهد على مواصلة مسيرة الاتحاد، والتمسك بالقيم التي قامت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي مقدمتها الوحدة والولاء والانتماء والعمل بروح الفريق من أجل رفعة الوطن.

وأضاف معاليه: "في مالية دبي، نستمد من هذه القيم دافعًا لمواصلة تطوير منظومة مالية حكومية تتسم بالكفاءة والشفافية والابتكار والاستدامة، بما يدعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ويواكب رؤية قيادتنا الرشيدة في بناء مستقبل أكثر ازدهارًا للأجيال القادمة. وسيظل يوم عهد الاتحاد مصدر إلهام لنا جميعًا لمواصلة العطاء، وصون المنجزات الوطنية، والإسهام في تعزيز مكانة دولة الإمارات نموذجًا عالميًا في التميز الحكومي والتنمية المستدامة".