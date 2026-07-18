عمر بوشهاب: «عهد الاتحاد».. يجسد قيم الدولة ويجدد الولاء للقيادة





أكد عمر حمد بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن «يوم عهد الاتحاد» يمثل مناسبة وطنية عزيزة نستذكر فيها الرؤية الحكيمة للوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الحكام، الذين أسسوا، بتوقيع وثيقة الاتحاد ودستور الدولة، لنهضة تنموية شاملة، ورسخوا نموذجاً رائداً يقوم على التلاحم والعمل المشترك. وقال: يجسد يوم عهد الاتحاد القيم التي قامت عليها دولتنا، ويجدد في نفوسنا معاني الولاء والانتماء للوطن، ويذكرنا بأن ما حققته الإمارات من إنجازات نوعية هو ثمرة نهج القيادة الرشيدة التي آمنت بأهمية بناء الإنسان والاستثمار فيه، وجعلت من الوحدة نقطة انطلاق نحو التنمية المستدامة والازدهار، حيث نستمد من هذا الإرث الوطني العزيمة لمواصلة البناء، والإسهام في تحقيق تطلعات قيادتنا الطموحة، وترسيخ مكانة الإمارات في مختلف مؤشرات التنافسية الدولية».

وأضاف: «نجدد في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، العهد على مواصلة تطوير منظومة عقارية مبتكرة ومستدامة، تسهم في رفع تنافسية دبي وتدعم حضورها وجهة عالمية رائدة للاستثمار العقاري، تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وإستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، إيماناً منا بأن استمرار مسيرة الريادة يتطلب العمل بروح الاتحاد، والارتقاء بجودة الحياة، وتطوير حلول نوعية تسهم في دفع النمو الاقتصادي للإمارة، وتعزز مكانتها مركزاً لصناعة الفرص واستشراف المستقبل».