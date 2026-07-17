اختتام «معرض الخدمة الوطنية» بـ 20 ألف وظيفة و12 ألف فرصة تعليمية



دبي - مريم العدان وسارة الكواري

اختتمت أمس فعاليات الدورة الـ9 من معرض الخدمة الوطنية والاحتياطية للتوظيف، التي أقيمت برعاية هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية على مدى ثلاثة أيام في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي.

وشارك في المعرض أكثر من 55 جهة من القطاعين الحكومي والخاص وشبه الحكومي، إلى جانب 9 مؤسسات للتعليم العالي، بهدف دعم وتمكين مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية وتعزيز جاهزيتهم للالتحاق بسوق العمل واستكمال مسيرتهم التعليمية.

وقدمت الجهات المشاركة في المعرض خلال أيام انعقاده الثلاثة الفرص الوظيفية والمبادرات والبرامج الهادفة إلى تأهيل وتمكين مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية للإسهام في مختلف القطاعات الحيوية بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويعزز تنافسية دولة الإمارات.

ووفر المعرض ما يزيد على 20 ألف فرصة وظيفية، إلى جانب أكثر من 12 ألف فرصة تعليمية، ما منح مجندي الخدمة الوطنية وخريجيها خيارات متنوعة لبناء مستقبلهم المهني والأكاديمي.

كما هدف المعرض إلى تعزيز جاهزية المجندين مهنياً من خلال تعريفهم بالفرص المتاحة، وإتاحة التواصل المباشر مع جهات التوظيف، بما يدعم بناء مسارات مهنية مستدامة ويعزز الاستفادة من المهارات والانضباط والخبرات التي اكتسبوها خلال فترة برنامج الخدمة الوطنية.

وتواصل الهيئة، من خلال هذه المبادرات، العمل على تمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز مشاركتها الفاعلة في مسيرة التنمية، انسجاماً مع توجهات الدولة في الاستثمار بالعنصر البشري وإعداد كوادر وطنية مؤهلة تسهم في دعم مختلف القطاعات.

وأكدت الجهات المشاركة أن المعرض يمثل منصة مهمة للتواصل المباشر مع الكفاءات الوطنية، والتعرف إلى تطلعات الشباب واحتياجات سوق العمل، مع توفير فرص في مجالات متنوعة تتناسب مع مختلف المؤهلات والتخصصات.

شرطة دبي

اختتمت القيادة العامة لشرطة دبي، أمس، مشاركتها في الدورة التاسعة من معرض الخدمة الوطنية للتوظيف 2026، في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، والتي تأتي في إطار حرصها على استقطاب مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية وتمكينهم من الانضمام إلى العمل الشرطي والأمني.

وشهدت منصة شرطة دبي إقبالاً واسعاً من مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية، حيث اطلعوا على الفرص الوظيفية المتاحة، والتخصصات الشرطية المختلفة، والمسارات المهنية التي توفرها لهم، إلى جانب التعرف إلى برامج التدريب والتأهيل التي تسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة تمتلك المهارات والمعارف اللازمة لمواكبة التطورات الأمنية والتقنية.

وأكد العميد راشد ناصر، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على المشاركة في المعرض في إطار تعزيز صفوفها من خريجي برنامج مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية، لما يتمتعون به من مواصفات متميزة في الالتزام والانضباط والجاهزية، نظراً لتأسيسهم على برامج استثنائية عالية المستوى والقيمة خلال خدمتهم في هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية.

وأضاف أن مشاركة شرطة دبي في المعرض تأتي انسجاماً مع استراتيجيتها الرامية إلى الاستثمار في الكفاءات الوطنية، واستقطاب الطاقات الشابة، وتعزيز دورها في بناء جيل قادر على مواصلة مسيرة التميز والريادة في العمل الأمني، بما يدعم مستهدفات الدولة في تمكين رأس المال البشري ورفد مختلف القطاعات بكفاءات وطنية مؤهلة.

من جانبه، أكد العقيد حمد بن دعفوس، مدير إدارة الاختيار والتوظيف في الإدارة العامة للموارد البشرية، أن شرطة دبي وفرت عبر منصتها في معرض الخدمة الوطنية للتوظيف أجهزة إلكترونية لتمكين الراغبين في الالتحاق بالعمل في شرطة دبي على التقديم للوظائف بطريقة ذكية عبر منصة التوظيف الذكية https://srs.dubaipolice.gov.ae.

وأضاف أن فريق العمل في المنصة قدم لمجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية شرحاً وافياً حول طبيعة العمل الشرطي، ومتطلبات الالتحاق بالوظائف، وآليات التقديم، إضافة إلى الإجابة عن استفسارات الراغبين في الانضمام إلى شرطة دبي، بما يسهم في تعريفهم بالفرص المستقبلية التي توفرها القيادة العامة لشرطة دبي في مختلف المجالات.

شرطة أبوظبي

أكدت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية وشرطة أبوظبي خلال معرض الخدمة الوطنية والاحتياطية للتوظيف أن خريجي الخدمة الوطنية المؤهلين تنتظرهم فرص وظيفية متنوعة، تشمل التعيين المباشر في بعض الجهات بعد استيفاء المتطلبات، إلى جانب فرص تدريبية ومهنية تعزز انتقالهم إلى سوق العمل.

وفي هذا السياق، أكد الرائد أحمد حامد الشنفري، من شرطة أبوظبي، أن منتسبي الخدمة الوطنية الملتحقين بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي يخضعون لبرنامج تدريبي تخصصي موحد بإشراف وزارة الدفاع، تتولى إدارة التأهيل الشرطي بشرطة أبوظبي تنفيذه، ويجمع بين التأهيل الأكاديمي والتدريب العملي في مختلف التخصصات والمهام الشرطية، بما يشمل الدوريات الأمنية التخصصية، وحماية المنشآت، وغيرها من مجالات العمل الشرطي.

وأوضح أن هذا البرنامج يزود المجندين بالمهارات والخبرات العملية التي تؤهلهم للانسجام المؤسسي في بيئة العمل الشرطي، لافتاً إلى أن القيادة العامة لشرطة أبوظبي تتيح للمجندين المؤهلين فرصة التعيين المباشر بعد إتمام الدورة التخصصية، دون الحاجة إلى الالتحاق بدورة تأهيلية جديدة، باعتبارهم استكملوا متطلبات التأهيل واكتسبوا الخبرة اللازمة.

وأضاف أن التعيين يتم وفق رغبة المجند، وبعد اجتياز المقابلات الشخصية والفحوص الطبية.

بلدية دبي

وقال أحمد العوضي، ضابط توظيف في قسم الاستقطاب والتوظيف في بلدية دبي، إن مشاركة البلدية في المعرض تهدف إلى استقطاب الكفاءات الوطنية وتوفير فرص وظيفية أمام خريجي الخدمة الوطنية، وخريجي الثانوية العامة والجامعات.

وأوضح أن البلدية توفر عدداً من الشواغر في تخصصات مختلفة، تشمل المجالات الهندسية مثل الهندسة المعمارية والمدنية والكهربائية، إضافة إلى وظائف المفتشين والمراقبين ومدخلي البيانات، مشيراً إلى أن هذه الفرص تستهدف أصحاب المؤهلات المتنوعة.

وأشار العوضي إلى أن جناح البلدية شهد إقبالاً كبيراً من الزوار والمتقدمين خلال اليومين الأول والثاني من المعرض، مؤكداً أهمية معارض التوظيف في ربط الباحثين عن العمل بالجهات الموظفة، لافتاً إلى تجربته الشخصية في الاستفادة من أحد معارض التوظيف قبل انضمامه للعمل في بلدية دبي.

وأضاف أن البلدية توفر برامج تدريبية متخصصة من خلال مركز التدريب التابع لها، إلى جانب بعثات خارجية في عدد من المجالات، منها تخصصات الهندسة، وذلك وفقاً لاحتياجات البلدية وخططها المستقبلية.

وأكد حرص البلدية على اختيار المرشحين وفق معايير واضحة تشمل الكفاءة والخبرات والمؤهلات العلمية، مشيراً إلى أن استقطاب الكفاءات يمثل أولوية لتعزيز جودة العمل والخدمات المقدمة.

طيران الإمارات

من جانبه، أكد خالد العبيدلي، مسؤول التوظيف في طيران الإمارات، أن مشاركة المؤسسة في المعرض تأتي ضمن جهودها لاستقطاب الكوادر الوطنية، خصوصاً منتسبي الخدمة الوطنية الذين اكتسبوا خلال فترة خدمتهم مهارات مهمة مثل الالتزام والانضباط والصبر وتحمل المسؤولية.

وأوضح أن هذه المهارات تتوافق مع متطلبات سوق العمل، مشيراً إلى أن طيران الإمارات توفر مجموعة متنوعة من الفرص، تشمل برامج الطيارين، وبرامج الهندسة، وبرامج المنح الدراسية داخل الدولة وخارجها، إضافة إلى فرص وظيفية لأصحاب الخبرة.

ولفت العبيدي إلى أن جناح المؤسسة شهد تفاعلاً جيداً من الزوار، موضحاً أن معظم المتقدمين لديهم رؤية واضحة حول خياراتهم المستقبلية سواء في استكمال الدراسة أو الالتحاق بسوق العمل.

وأضاف أن الشباب أصبحوا أكثر اطلاعاً على الفرص المتاحة بفضل التكنولوجيا وسهولة الوصول إلى المعلومات، وهو ما انعكس على نوعية الأسئلة والاستفسارات التي تلقاها فريق التوظيف خلال المعرض.

وأشار إلى أن طيران الإمارات توفر أكثر من 500 فرصة وظيفية، موضحاً أن عدد المتقدمين خلال الساعات الأولى من المعرض تجاوز 200 شخص، مؤكداً أن برامج المؤسسة مفتوحة على مدار العام لاستقبال طلبات الراغبين في الانضمام إليها.

مجموعة الرستماني

بدورها، أكدت إيمان البستكي، مديرة التوطين والتوظيف في مجموعة الرستماني، أن الشركة تركز على توجيه الشباب الإماراتي نحو المسارات المهنية المناسبة من خلال توفير فرص التدريب والتوظيف التي تساعدهم على اكتساب الخبرات وتطوير مهاراتهم.

وأوضحت أن الشركة توفر برامج تدريبية للراغبين في استكمال دراستهم، إضافة إلى فرص عمل بدوام جزئي لمن يرغبون في اكتساب الخبرة العملية بالتوازي مع الدراسة، مع إمكانية انتقالهم بعد التخرج إلى وظائف دائمة داخل الشركة.

وقالت إن الشركة توفر حالياً فرصاً في مجالات متعددة، تشمل الخدمات الفنية، والمالية، والخزينة، والموارد البشرية، وتقنية المعلومات، مشيرة إلى وجود نحو 15 شاغراً وظيفياً تستهدف استقطاب المواطنين.

وأضافت أن الشركة أطلقت برنامجاً بالتعاون مع كليات التقنية العليا، وتسعى إلى توسيعه ليشمل جامعات أخرى، ويجمع بين الدراسة والتدريب العملي للحصول على دبلوم عالٍ بالتزامن مع الخبرة المهنية.

وأكدت البستكي أن الوظائف التقنية تعد من المجالات المستقبلية المهمة، خصوصاً مع توجهات الشركات نحو توظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في تطوير الأعمال، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من أفكار الشباب الإماراتي وقدراتهم لدعم الابتكار والنمو.

وتعكس مشاركة الجهات المختلفة في المعرض حرص القطاعات الحكومية والخاصة على تمكين الشباب الإماراتي، وفتح آفاق جديدة أمامهم في سوق العمل، بما يتماشى مع أهداف الخدمة الوطنية في بناء جيل يمتلك المهارات والخبرات اللازمة للمساهمة في مسيرة التنمية الوطنية.