أنور قرقاش: الارتقاء بالعمل الجماعي لمجلس التعاون الخليجي ضرورة ملحة

قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات، إن مجلس التعاون الخليجي تأسس لتعزيز أمن واستقرار الدول الأعضاء، واليوم أصبح الارتقاء بالتعاون الجماعي للمجلس ضرورةً ملحّة.

ودون معاليه في حسابه على منصة "إكس":" تأسس مجلس التعاون الخليجي لتعزيز أمن واستقرار الدول الأعضاء، واليوم أصبح الارتقاء بالتعاون الجماعي للمجلس ضرورةً ملحّة. والأداء الحالي، مهما بدا متواضعًا، يجب أن يكون حافزًا لتعزيز دور المجلس وتطوير فاعليته تجاه أمننا المشترك ولا ينبغي أن يكرّس القبول بالأمر الواقع ".