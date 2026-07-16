يتسع لـ 1000 مصلٍ.. تدشين مسجد "المهتدين" في الشارقة بتصميم إسلامي حديث

افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة مسجد "المهتدين" بمنطقة القطينة (1) في ضاحية مهذب، بسعة استيعابية تصل لنحو ألف مصلٍ ومصلية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز البنية التحتية الدينية ومواكبة النمو والتوسع العمراني المستمر الذي تشهده مختلف مناطق الإمارة.

شهد الافتتاح سعادة الدكتور عيسى سيف بن حنظل، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الشؤون الإسلامية، بحضور عدد من المسؤولين والأهالي، حيث شُيّد المسجد على مساحة 2698 متراً مربعاً بتصميم معماري إسلامي حديث تتوسطه قبة رئيسية ومنارة بارتفاع 30 متراً، ويضم مرافق خدمية متكاملة تشمل مصلى للنساء، وسكناً للإمام، ومواقف للمركبات.

وأكد سعادة الدكتور عيسى سيف بن حنظل أن هذا المسجد يُعد الثالث الذي تفتتحه الدائرة في ضاحية مهذب منذ بداية العام الجاري، مجسداً رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في عمارة بيوت الله وتوفير الخدمات الدينية بالتوازي مع التوسع العمراني السكني، مثمناً في الوقت ذاته الإسهامات الفاعلة للمحسنين في دعم مشاريع تشييد المساجد بالإمارة.