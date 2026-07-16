لطيفة بنت محمد تشهد تدشين لوحة "دار الاتحاد"

في خطوة تجسد حرص الإمارات على صون ذاكرة الوطن وحفظ إرثه للأجيال القادمة، شهدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، تدشين لوحة "دار الاتحاد" احتفاءً بإدراجه في السجل الوطني للتراث المعماري الحديث، كأول موقع يتم تسجيله ضمن هذا السجل.

يمثل "دار الاتحاد" مكانةً استثنائية في وجداننا الوطني، فهو الشاهد على لحظة تأسيس اتحاد دولة الإمارات، والمكان الذي اجتمع فيه آباؤنا المؤسسون ليضعوا أسس مسيرة وطنٍ جعل من الإنسان محوراً للتنمية، ومن الطموح نهجاً للإنجاز وصناعة المستقبل.