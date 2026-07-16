مسجد ومركز الفاروق عمر بن الخطاب يطلق فعاليات صيف 2026 بمشاركة نخبة من المتخصصين

أطلق مسجد ومركز الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه بدبي برنامج فعاليات صيف 2026، الذي ينظم بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في إطار جهوده الرامية إلى استثمار العطلة الصيفية في تقديم برامج معرفية وثقافية تسهم في تنمية الوعي، وتعزيز القيم الإسلامية والإنسانية، وترسيخ ثقافة الحوار والتعايش.

ويقام برنامج فعاليات صيف 2026 خلال الفترة من 14 إلى 16 يوليو 2026 في مسجد ومركز الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه بدبي، ويتضمن سلسلة من الفعاليات الدينية والثقافية التي يقدمها نخبة من الباحثين والمتخصصين. ويستهدف البرنامج مختلف فئات المجتمع، مع اهتمام خاص بالشباب والناشئة، من خلال استثمار الإجازة الصيفية في أنشطة معرفية تثري الفكر، وتنمي المهارات، وتسهم في بناء شخصية متوازنة وواعية قادرة على الإسهام الإيجابي في خدمة المجتمع.

واستهل البرنامج فعالياته يوم الثلاثاء 14 يوليو 2026، بفعالية ثقافية بعنوان الشخصية الإنسانية المعطاءة، يقدمها الشيخ الدكتور فارس المصطفى، إمام وخطيب مسجد ومركز الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إلى جانب سعادة محمد عبد الله أحمد الحاج، مدير عام هيئة الهلال الأحمر الإماراتي – دبي، حيث يتناولان قيم العطاء والإحسان والعمل الإنساني في الإسلام، وأثرها في بناء الفرد وتعزيز روح المبادرة والمسؤولية المجتمعية.

وتتواصل الفعاليات يوم الأربعاء 15 يوليو 2026، بفعالية ثقافية بعنوان الحياة في دبي – حوار وتجربة شخصية، يقدمها الدكتور محمد إبراهيم الفارسي، كبير باحثين أول قسم الأبحاث، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي والسيد كريستوس اسلانديس، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة إبداع، حيث يدور الحوار حول التجارب الشخصية للحياة في دبي، وما تتميز به الإمارة من تنوع ثقافي، وتعايش مجتمعي، وفرص للنمو والابتكار، بما يعكس مكانتها كنموذج عالمي للتسامح والتعايش.

كما يستضيف المسجد فعالية ثقافية حوارية في نفس اليوم بعنوان التعايش أسلوب حياة في دبي الأفعال، يقدمها الدكتور محمد إبراهيم الفارسي، كبير باحثين أول قسم الأبحاث، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي حيث يستعرض مفهوم دبي الأفعال بوصفه نهجاً يرتكز على المبادرة والإنجاز والعمل المؤثر، وكيف أصبحت الإمارة نموذجاً عالمياً في تحويل الأفكار والطموحات إلى إنجازات ملموسة.

ويختتم البرنامج يوم الخميس 16 يوليو 2026، بمحاضرة دينية بعنوان من البناء الشخصي إلى صناعة المستقبل – دروس من رحلة الصبر والشكر في السيرة النبوية، يقدمها الأستاذ عبد الله عبد الرحمن محمد أحمد درويش، الموظف بمحاكم دبي والمدير التنفيذي لمركز الصديق بدبي، مستعرضاً الدروس التربوية المستلهمة من السيرة النبوية، وأثرها في بناء الشخصية، وتنمية مهارات التفكير الإيجابي، وتعزيز قيم الصبر والشكر في مواجهة تحديات الحياة.

وقال عبد السلام محمود المرزوقي، المدير العام لمسجد ومركز الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "يجسد برنامج فعاليات صيف 2026 رؤية المسجد في أن يكون مركزاً للإشعاع الديني والثقافي والمعرفي، ومنصةً تجمع بين العلم والحوار وخدمة المجتمع. ونحرص من خلال هذه الفعاليات على تقديم برامج نوعية تستثمر أوقات الإجازة الصيفية فيما يعود بالنفع على الشباب والناشئة، وتسهم في تنمية معارفهم، وتعزيز قيمهم، وبناء شخصياتهم، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في إعداد أجيال واعية ومبدعة وقادرة على المساهمة في نهضة الوطن."

وأضاف: "يأتي تنظيم هذه الفعاليات بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تجسيداً لأهمية الشراكات المؤسسية في خدمة المجتمع. ونتطلع إلى أن تكون هذه الفعاليات مساحة للحوار وتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب المتخصصين."

ويشهد البرنامج دعوة عامة ومفتوحة لجميع أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين لحضور الفعاليات والاستفادة مما تقدمه من محتوى معرفي وتربوي. ويأتي هذا البرنامج انطلاقاً من رسالة مسجد ومركز الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ترسيخ دوره بوصفه جسراً معرفياً للتواصل بين الشرق والغرب، وحاضنة للمبادرات المجتمعية الهادفة إلى استثمار الإجازة الصيفية في برامج نوعية تسهم في بناء الشخصية، وإعداد جيل واع ومتمسك بقيمه وقادر على الإسهام الإيجابي في خدمة وطنه ومجتمعه.