سفير الإمارات يقدم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزارة الخارجية الإثيوبية

قدم سعادة عبدالله حسن الشامسي، نسخة من أوراق اعتماده إلى سعادة ملاكو بدادا مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية في جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، سفيرا لدولة الإمارات لدى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وذلك خلال مراسم جرت في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة أديس أبابا.

ورحب سعادة ملاكو بدادا بسعادة السفير، متمنيا له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، مؤكدا حرص جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية على تعزيز علاقات التعاون مع دولة الإمارات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

من جهته، أكد سعادة السفير اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات، بما يدعم أواصر الصداقة بين البلدين.

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وإثيوبيا وبحث سبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.