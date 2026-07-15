منصور بن محمد: محمد بن راشد جعل المستقبل واقعاً نعيشه اليوم





أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، رئيس مجلس دبي الرياضي، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، قهر المستحيل، وجعل المستقبل واقعاً نعيشه اليوم، برؤيةٍ خلّاقة ومشاريع مبتكرة.

وقال سموه في حسابه على منصة "إكس":"نحتفي بسيرةٍ حافلة من الإنجاز والريادة… محمد بن راشد قهر المستحيل، وجعل المستقبل واقعاً نعيشه اليوم، برؤيةٍ خلّاقة ومشاريع مبتكرة ومبادرات نوعية تركت أطيب الأثر في قلوب الملايين … كل عام وأنت فخرنا وقائدنا وقدوتنا، وكل عام ومسيرتك مصدر إلهام لأجيال تعلمت منك عشق المركز الأول".