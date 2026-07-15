حمدان بن محمد: كل عام وأنت ملهمنا وفخرنا يا بو راشد





أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" هو صانع الإنجازات وعلمنا أن المستحيل مجرد كلمة، وصنع برؤيته مجداً نفخر به، وإرثاً خالداً، وأثراً لا يُمحى.

وقال سموه في حسابه على منصة "إكس": "لمن صنع الإنجازات، وعلّمنا أن المستحيل مجرد كلمة… لمن حرث البحر، وشيّد العمران، ومكّن الإنسان، وصنع برؤيته مجداً نفخر به، وإرثاً خالداً، وأثراً لا يُمحى… كل عام وأنت ملهمنا وفخرنا وذخرنا يا بو راشد… كل عام وأنت نبض دبي وقائد طموحاتها نحو المركز الأول".