مستشفى دبا الفجيرة يطلق أول مختبر نوم ذكي بتقنيات متقدمة









أطلق مستشفى دبا الفجيرة، التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، مختبراً ذكياً لتشخيص اضطرابات النوم باستخدام أحدث التقنيات الطبية، في خطوة تعزز الخدمات التخصصية وترفع دقة التشخيص، من خلال بيئة تحاكي ظروف النوم الطبيعية وأنظمة ذكية لتحليل المؤشرات الحيوية أثناء النوم.

وأكدت وداد الفرض، مدير المستشفى، أن المختبر يمثل نقلة نوعية في الخدمات التخصصية التي يقدمها المستشفى، ويأتي ضمن جهود مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية لتوظيف التقنيات الذكية والابتكار في تطوير منظومة الرعاية الصحية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات والارتقاء بتجربة المتعاملين.

من جانبه، أوضح الدكتور وميض البصام، استشاري الأنف والأذن والحنجرة في المستشفى، أن المختبر يستقبل المرضى المحولين من عيادة اضطرابات النوم لإجراء الدراسات التشخيصية، ويخدم المصابين بانقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم، وحالات الشخير المزمنة، والاختناقات المتكررة أثناء النوم.

وأشار إلى أن التشخيص المبكر لهذه الاضطرابات يسهم في الحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم والمضاعفات التنفسية، كما يساعد مرضى السكري على تحسين السيطرة على مستويات السكر في الدم، نظراً للارتباط بين اضطرابات النوم غير المعالجة وصعوبة التحكم بالمرض.

ويضم المختبر أنظمة متطورة للعزل الصوتي توفر بيئة هادئة تحاكي ظروف النوم الطبيعية، إضافة إلى نظام أتمتة ذكي يتيح للمريض التحكم الكامل ببيئة الغرفة باستخدام جهاز لوحي، بما يعزز راحته أثناء إجراء الدراسة.

وتعتمد الخدمة على أنظمة ذكية لمراقبة وتحليل المؤشرات الحيوية أثناء النوم، بما يوفر تقييماً شاملاً لحالة المريض، ويساعد الأطباء على الوصول إلى تشخيص دقيق ووضع خطة علاجية مناسبة، كما تصدر الأجهزة تقارير تشخيصية تفصيلية تشمل عدد نوبات انقطاع التنفس أثناء النوم، وشدة وتكرار الشخير، ومستويات الأكسجين في الدم، إلى جانب مؤشرات سريرية أخرى تدعم اتخاذ القرار الطبي.

ويتم تحويل الحالات المرشحة لإجراء دراسة النوم من عيادة اضطرابات النوم في المستشفى إلى المختبر وفق تقييم طبي متخصص، بما يضمن جمع البيانات وتحليلها بدقة والوصول إلى تشخيص سريري موثوق.