أحمد بن سعيد: كل عام ودبي وأهلها بخير في ظلّ بوراشد

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" قائد استثنائي، ومنه تعلّمنا أن المركز الأول ليس هدفاً، بل مسؤولية دائمة.

وقال سموه في حسابه على منصة " إكس": "نستحضر اليوم مسيرة قائد استثنائي، ورؤية لم تكتفِ بإلهام العالم، بل أعادت تعريف معنى الريادة وصناعة المستقبل".

وأضاف سموه : "منه تعلّمنا أن المركز الأول ليس هدفاً، بل مسؤولية دائمة، وأن الأثر الحقيقي للقيادة يُقاس بما نصنعه للناس وللوطن".

وتابع سموه : "كل عام ودبي وأهلها بخير في ظلّ بوراشد".