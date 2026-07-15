مكتوم بن محمد: محمد بن راشد قائد صنع الإلهام وهزم المستحيل





أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" قائد صنع الإلهام، وهزم المستحيل، وجعل من أرضنا أيقونةً للمستقبل والجمال.

وقال سموه في حسابه على منصة " إكس" : "نحتفي بمسيرة قائدٍ صنع الإلهام، وهزم المستحيل، وجعل من أرضنا أيقونةً للمستقبل والجمال، ونحتفي بمسيرةٍ من الفخر، وإرثٍ لا يندثر، وأثرٍ ممتد في الإنسان والوطن".

وأضاف سموه "كل عامٍ وأثرك ينبض في قلوبنا، وكلّ عامٍ وكلماتك تحرّك فينا شراع الطموح".