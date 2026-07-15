"طرق دبي" و"شرطة دبي" تطلقان حملة التوعية المرورية لسائقي الشاحنات وأصحاب شركات النقل









شَرَعَت هيئة الطرق والمواصلات في دبي في تنفيذ حملة توعية مرورية تستهدف سائقي الشاحنات وأصحاب شركات النقل والشحن، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي. وتستمر الحملة طوال فصل الصيف من يونيو إلى أغسطس، في مواقع استراحات الشاحنات والشوارع الرئيسة في إمارة دبي.

وتتضمن الحملة مجموعة من الفعاليات والورش التثقيفية، التي تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية المحافظة على الأرواح والممتلكات أثناء القيادة، وتعزيز المسؤولية المرورية، إلى جانب التأكيد على أهمية الصيانة الدورية للمركبات. كما تحرص الهيئة على توزيع المطبوعات والكتيبات التوعوية التي تشرح اشتراطات السلامة المرورية، وسبل تفادي المخالفات والحوادث، وأهمية التأكد من سلامة الإطارات والمكابح قبل الانطلاق.

وتأتي الحملة انسجاماً مع الغايات والأهداف الاستراتيجية للهيئة الرامية إلى توجيه وتحفيز سلوك المتعاملين، بما يسهم في تحقيق منظومة تنقل أكثر أماناً وانسيابية. وتُسَخّرُ الهيئة جميع إمكاناتها لتسهيل حركة الشاحنات، لا سيما خلال فصل الصيف، من خلال التعاون مع الجهات المختصة وتكثيف الحملات التوعوية التي تهدف إلى الحد من الحوادث وتعزيز مستويات السلامة المرورية.

وتشمل الفعاليات التوعوية والإرشادية تصميم أفلام توعوية لمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي وإجراء استبيانات موجهة لسائقي الشاحنات للتعرف على ملاحظاتهم ومتطلباتهم يتم تنفيذها في العديد من مناطق دبي من بينها استراحات الشاحنات وشارع الإمارات وشارع الشيخ محمد بن زايد، بالإضافة إلى نشر رسائل توعوية على اللوحات الإلكترونية في شوارع دبي، وتهدف الحملة بشكل عام إلى التواصل المباشر مع السائقين وتوعيتهم بأهمية الالتزام باشتراطات السلامة المرورية ومن أبرزها عدم التوقف مطلقاً في وسط الطريق لما يشكله ذلك من خطر مباشر على مستخدمي الطريق، وأكد أنه في الحالات الطارئة يجب فورا الاتصال برقم الطوارئ على الرقم 901.

وتشجّع الحملة السائقين على الاطلاع والالتزام بما ورد في دليل سلامة الشاحنات الذي أعدته الهيئة بثلاث لغات، وتمت طباعة الرابط الإلكتروني للكتيب على هدايا يتم توزيعها على سائقي الشاحنات في كل الزيارات الميدانية والتوعوية، ويتضمن معلومات مهمة حول الفحص الوقائي للشاحنة، وسلامة الإطارات، وكفاءة المكابح، وآليات التعامل مع الأعطال الطارئة. كما تستهدف الحملة شركات النقل وملاك الشاحنات، للتأكيد على دورهم في متابعة الصيانة الدورية للمركبات، والتأكد من صلاحية الإطارات وجاهزية الشاحنة للعمل قبل تشغيلها، وتشجيع السائقين على أخذ فترات راحة كافية وعدم القيادة المتواصلة لمسافات طويلة، كما شملت الفعاليات التعاون مع «كونتيننتال للإطارات»، حيث جرى فحص العديد من إطارات الشاحنات على مدى يومين في منطقة رأس الخور

الحملات التفتيشية والضبطية

الجدير بالذكر أن فرق التفتيش المشتركة من هيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي تواصل تنفيذ حملات ضبطية موسعة في نهاية كل شهر، مع التركيز على التحقق من الالتزام باشتراطات السلامة الفنية، ورصد الأعطال والمخالفات المرتبطة بسلامة الشاحنات، بما يسهم في تعزيز أمن وسلامة مستخدمي الطريق.

إرشادات توعوية لسائقي الشاحنات

•tافحص كامل للمركبة قبل كل رحلة.

•tافحص ضغط الإطارات وحالة عمق المداس بانتظام.

•tتأكد من أن المكابح والأضواء والإشارات تعمل بشكل صحيح.

•tثبّت الحمولة بشكل صحيح لمنع تحركها أثناء النقل.

•tاحرص دائمًا على ارتداء حزام الأمان.

•tحافظ على مسافة أمان كافية بينك وبين المركبات الأخرى.

•tتجنب المشتتات مثل استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

•tالتزم بالسرعات المحددة وقم بتعديل السرعة حسب حالة الطريق والطقس.

•tانتبه للنقاط العمياء وراقب المرايا باستمرار.

•tخذ فترات راحة منتظمة لتجنب التعب والنعاس أثناء القيادة.

•tاستخدم أضواء التحذير والمثلثات العاكسة عند التوقف الاضطراري.

•tلا تتوقف أبدًا في أماكن غير آمنة أو تعيق حركة المرور.

•tخطط لمسارك مسبقًا واتبع الطرق المخصصة للشاحنات.

•tانتبه للمركبات الصغيرة المحيطة بشاحنتك.

•tأبلغ فورًا عن أي أعطال أو عيوب في المركبة وأصلحها.

في حالة تعطل الشاحنة:

•tحافظ على هدوئك وخفف السرعة تدريجيًا.

•tانقل الشاحنة المتعطلة إلى مكان آمن بعيدًا عن الطريق.

•tشغّل أضواء التحذير فورًا.

•tضع المثلثات التحذيرية على مسافة آمنة خلف الشاحنة.

•tابتعد عن حركة المرور وابقَ في مكان آمن.

•tاتصل بفريق العمليات في شرطة دبي على 901.