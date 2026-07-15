بنك الإمارات للطعام يعلن عن مساهمة نوعية في النسخة الثالثة من "ثلاجة الفريج"

أعلن بنك الإمارات للطعام، عن تقديمه مساهمة نوعية في النسخة الثالثة من الحملة المجتمعية الإنسانية "ثلاجة الفريج" التي أطلقتها "فرجان دبي"، بدعم من مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" وبالتعاون مع "سقيا الإمارات"، حيث تستهدف الحملة توزيع مليوني عبوة من المياه الباردة والعصائر والمثلجات على العمال في دبي، للحد من المخاطر الصحية الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، مثل الجفاف والإجهاد الحراري، وبما يسهم في ترسيخ قيم العطاء والتراحم في مجتمع دبي.

وتركز الحملة المجتمعية الإنسانية، التي تستمر حتى 03 سبتمبر 2026، على عمال النظافة والبناء، وسائقي توصيل الطلبات، وعمال الزراعة للشوارع والطرق، في مختلف مناطق دبي، بما يجسد رسوخ ثقافة الخير في مجتمع الإمارات، وقيم التكافل والتعاضد بين أفراده.

وتتمثل مساهمة بنك الإمارات للطعام، التي تأتي للعام الثالث على التوالي في الحملة، في تسخير موارده اللوجستية والبشرية وخبراته الكبيرة بما يضمن تحقيق الأهداف النبيلة للحملة، حيث يقدم لها دعماً واسع النطاق من خلال إتاحة مستودعاته الحديثة لحفظ المياه والعصائر والمثلجات، وتخصيص مركبات توزيع مبردة من أجل إيصالها بطريقة سريعة وآمنة إلى العمال في مواقعهم.

كما يدعم بنك الإمارات للطعام الحملة عبر مشاركة متطوعيه في عمليات التوزيع الميداني في مختلف مناطق دبي، إضافة إلى التعاون والتنسيق مع شركائه من منافذ البيع بالتجزئة والمؤسسات الغذائية وشركات ومصانع الأغذية لتوفير المواد التي يتم توزيعها على العمال.

رسوخ ثقافة الخير

وقالت منال بن يعروف، رئيس الفريق التنفيذي في بنك الإمارات للطعام: "تعبر مشاركة بنك الإمارات للطعام في (ثلاجة الفريج) للعام الثالث على التوالي، عن تقديرنا لهذه الحملة المجتمعية الإنسانية، وقناعتنا بأهمية دعم جميع المبادرات النبيلة التي تشهدها دولتنا، بما يجسد قيم التكافل والتراحم في مجتمع الإمارات"، مشيرةً إلى أن النجاحات التي حققتها الحملة خلال العاميين الماضيين، ترجع بالدرجة الأولى إلى رسوخ ثقافة الخير والتطوع بين أفراد المجتمع، والتنسيق الكبير بين شركاء الحملة.

وأكدت حرص بنك الإمارات للطعام، على توفير كل ما يلزم لتسهيل وصول الحملة إلى مستهدفاتها، وتقديم رسالة شكر مستحقة إلى شريحة العمال الذين يواصلون تأدية مهامهم بأمانة واقتدار خلال فصل الصيف.

تقدير كبير

من جانبها، أكدت علياء الشملان مدير "فرجان دبي"، أن حملة "ثلاجة الفريج" استطاعت منذ إطلاقها، إحداث حراك إنساني تطوعي مؤثر، وتقديم صورة مشرقة عن مجتمع دبي، من خلال سعيه إلى تكريم شريحة العمال، باعتبارهم من المساهمين الرئيسيين في تنمية دبي واستدامة ازدهارها وجاذبيتها العالمية للعمل والعيش.

وقالت: "ننظر بتقدير كبير إلى مساهمة بنك الإمارات للطعام في حملة (ثلاجة الفريج)، والتي كانت منذ النسخة الأولى عاملاً رئيسياً في تميز هذه الحملة وتحقيق مستهدفاتها بكفاءة عالية، انطلاقاً من الإمكانات التي يمتلكها البنك، وأسلوب عمله المتطور، وقدرة متطوعيه على تنفيذ المهام الموكلة إليهم بسرعة وإخلاص شديدين".

منظومة متكاملة

وتم إطلاق مؤسسة بنك الإمارات للطعام، التي تندرج تحت مظلة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، ضمن محور المساعدات الإنسانية والإغاثية في يناير 2017، كأول منظومة إنسانية واجتماعية واقتصادية متكاملة في الإمارات لإطعام الطعام، حيث يقوم البنك بجمع فائض الطعام من الفنادق والمطاعم وأسواق بيع منتجات الأغذية ومصانع الأطعمة ومحلات السوبرماركت والمزارع وغيرها، وتوزيعها على المحتاجين داخل دولة الإمارات وخارجها بالتعاون مع شبكة من المؤسسات الإنسانية والخيرية المحلية والدولية.

وتعد "فرجان دبي" مؤسسة اجتماعية تسعى إلى تمكين المجتمعات المحلية في الأحياء السكنية في دبي وتعزيز التواصل والثقة بينها وبين المؤسسات الحكومية والخاصة وذلك عبر تحفيز روح التطوع والمساهمة المجتمعية لخلق حراك مجتمعي يرتقي بجودة الحياة ويعزز السلوكيات والقيم الإيجابية في المجتمع.