جمعية النهضة النسائية بدبي تطلق سلسلة مرئية لتعزيز القيم الأسرية والهوية الوطنية





أطلقت جمعية النهضة النسائية بدبي سلسلة مرئية أسبوعية جديدة تتألف من 12 حلقة وذلك في إطار مستهدفات حملة "الوطن أمانة" وبالتزامن مع عام الأسرة بهدف ترسيخ القيم الأسرية الأصيلة وتعزيز الوعي بأهمية العادات والتقاليد التي أسهمت على مدى عقود في تماسك الأسرة الإماراتية واستقرارها.

وأكدت سعادة الدكتورة فاطمة الفلاسي المدير العام لجمعية النهضة النسائية بدبي أن الأسرة تمثل الركيزة الأساسية لبناء مجتمع متماسك وأن الحفاظ على منظومة القيم والعادات الإيجابية يعد استثماراً في مستقبل الأجيال مشيرة إلى أن الجمعية تحرص على إطلاق مبادرات نوعية تسهم في رفع الوعي المجتمعي وتعزيز الهوية الوطنية انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في دعم الأسرة لأنها نواة المجتمع وأساس التنمية المستدامة.

وقالت إن هذه السلسلة المرئية تأتي في وقت تتسارع فيه التحولات الاجتماعية والثقافية الأمر الذي يتطلب تسليط الضوء على العادات والتقاليد الإيجابية لحمايتها من التراجع بفعل متغيرات الحياة مع التأكيد على دورها في ترسيخ الترابط الأسري وتعزيز قيم الاحترام والتكافل والمسؤولية بين أفراد الأسرة.

وأضافت أن الجمعية تواصل من خلال برامجها التوعوية تقديم محتوى هادف يجمع بين الأصالة والمعاصرة ويخاطب مختلف أفراد المجتمع بأساليب حديثة تسهم في ترسيخ القيم الإماراتية الأصيلة.

وأوضحت الدكتورة عائشة المغربي مديرة إدارة الفعاليات الدينية والثقافية بالجمعية أن السلسلة تضم 12 حلقة أسبوعية تتناول موضوعات متنوعة تمس واقع الأسرة وتناقش بأسلوب مبسط ومباشر عدداً من العادات الاجتماعية التي شهدت تغيراً مع تطورات العصر رغم أهميتها في الحفاظ على التماسك الأسري وتعزيز العلاقات بين أفراد العائلة.

وقالت : نسعى من خلال هذه الحلقات إلى إعادة تسليط الضوء على الممارسات الإيجابية التي شكلت جزءاً من ثقافتنا المجتمعية وإبراز أثرها في بناء أسرة متماسكة قادرة على مواجهة تحديات العصر بما يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري وترسيخ الهوية الوطنية والقيم المجتمعية.