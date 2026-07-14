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اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري في دبي تشيد بسلوك حضاري لمقيم

  • تابع تغيير لوحة إرشادية في إحدى محطات مترو دبي
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البيان

أشادت اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري في دبي بمبادرة المقيم تنوير أحمد، الذي عكس سلوكاً حضارياً من خلال حرصه ومتابعته لتغيير لوحة إرشادية في إحدى محطات مترو دبي كانت بحاجة إلى الاستبدال، بما يجسد دور أفراد المجتمع في دعم جهود الحفاظ على تجربة دبي الحضارية وصورتها الراقية.، وذلك بحضور معالي محمد عبدالله القرقاوي، رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة، وحضور معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، نائب رئيس اللجنة.