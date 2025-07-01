مؤسسة دبي للمستقبل تختتم الدورة الأولى من برنامج مجتمع المعرفة العالمي

اختتمت مؤسسة دبي للمستقبل الدورة الأولى من البرنامج العالمي "مجتمع المعرفة" (TKS) بمشاركة 90 طالباً متميزاً من أكثر من 60 مدرسة تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً، عملوا على مدار 10 أشهر على تطوير حزمة حلول مبتكرة للعديد من التحديات العالمية باستخدام أحدث التقنيات المستقبلية.

يهدف البرنامج إلى إعداد الطلاب المشاركين لقيادة مستقبل القطاعات العلمية والبحثية والمعرفية والتكنولوجية، وتمكينهم بأهم الأدوات والمهارات المستقبلية في بيئة محفزة تحاكي بيئات عمل كبرى شركات التكنولوجيا ومراكز الابتكار الرائدة، وتتيح لهم التواصل مع شبكة عالمية واسعة من الخبراء والمختصين والموجهين.

وعرض الطلاب المشاركون في الحفل الختامي لبرنامج "مجتمع المعرفة" الذي استضافه "متحف المستقبل"، مشاريعهم وابتكاراتهم في مجالات حيوية كالذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وتكنولوجيا الفضاء، وعلم الأحياء التركيبي، والابتكار المناخي، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين والخبراء العالميين والعديد من الشركات الاستثمارية والتكنولوجية العالمية.

وجرى الإعلان عن فتح باب التسجيل في الدورة الثانية لبرنامج "مجتمع المعرفة" للاستفادة من خبرات وإرشادات أكثر من 350 موجهاً من أبرز الشركات الناشئة والعالمية، لاستكشاف أكثر من 40 قطاعاً مستقبلياً حيوياً كالطاقة النظيفة، والتكنولوجيا العصبية، والحوسبة الكميّة والطرفية، والتفاعل البشري-الآلي.

ويعزز البرنامج فرص القبول في الجامعات المرموقة ويوفر فرص تدريب عملي في شركات ومنظمات دولية.

ومنذ انطلاق برنامج "مجتمع المعرفة" عالمياً لأول مرة عام 2016، ساهم خريجوه الذين تجاوز عددهم 4500 خريج في تأسيس مشاريع ناشئة وشركات في 300 مدينة حول العالم فاقت قيمتها الإجمالية 250 مليون دولار.

وأكد عبد العزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل أن التعاون مع البرنامج العالمي "مجتمع المعرفة" يسهم في تمكين مبتكري المستقبل وبناء قدرات قياداته الشابة انطلاقاً من حرص المؤسسة على ترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع وتعزيز الشراكات النوعية ودعم البرامج المخصصة للمواهب الشابة وتسليط الضوء على أبرز ابتكاراتهم ومشاريعهم الواعدة.

ولفت الجزيري إلى أن هذه المبادرة أسهمت بتوفير فرصة للطلاب الموهوبين لعرض رؤاهم الإبداعية وأفكارهم الريادية في بيئة تدعم الابتكار والاستثمار في إعداد ودعم الجيل القادم من مصممي وصناع المستقبل.

من جانبه قال نافيد ناثو الرئيس التنفيذي لبرنامج "مجتمع المعرفة” إن التعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل يهدف إلى إعداد منظومة متكاملة لدعم الشباب الواعد في دبي والمنطقة، وتفعيل دورهم الحيوي في رسم ملامح مستقبل القطاعات الرئيسية وإحداث تغيير إيجابي في العالم".

يهدف برنامج "مجتمع المعرفة" إلى تمكين المواهب المحلية ودعم المبتكرين الشباب والاستثمار في قادة قطاعات المستقبل الحيوية عبر توفير المنح التدريبية وتوفير الدعم للخريجين المتميزين بما يعزز مكانة دبي مركزا عالميا للمبتكرين الشباب وبيئة متكاملة حاضنة لقادة المستقبل.

ويعمل البرنامج على إعداد الشباب للمسارات المهنية والمعرفية وتأهيلهم بالمهارات المطلوبة للمساهمة في ابتكار الحلول لتحديات حقيقية والمساعدة في تشكيل مستقبل البشرية ويعزز طرق التفكير الإيجابية كالطموح والمبادرة والتركيز على التنفيذ والإنجاز والاستمرارية والنمو، وبناء الشخصية المناسبة لتعزيز فرص النجاح المستقبلية.





