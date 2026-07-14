طرق دبي تعزز كفاءة شبكة الحافلات بافتتاح 4 خطوط جديدة وتطوير 13 خطاً اعتباراً من 17 يوليو





تعتزم هيئة الطرق والمواصلات في دبي افتتاح أربعة خطوط حافلات عامة جديدة وإجراء تعديلات تطويرية على عدد من خطوط الحافلات الحالية اعتباراً من 17 يوليو الجاري، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة شبكة النقل الجماعي، وتحسين الربط بين المناطق السكنية والتجارية والخدمية، وتوفير حلول تنقّل أكثر مرونة وسهولة للمتعاملين.

وتأتي التعديلات ضمن المراجعة الدورية لشبكة الحافلات العامة، استناداً إلى دراسات الطلب على النقل وأنماط تنقّل الركاب، بهدف تعزيز التكامل بين مختلف وسائل النقل الجماعي، وتحسين مستوى الخدمة، وتوفير خيارات تنقّل أكثر كفاءة واستدامة لسكان دبي وزوارها.

وتشمل الخطوط الجديدة:

•الخط 35: يربط بين المدينة العالمية وواحة دبي للسيليكون، بزمن تقاطر يبلغ 30 دقيقة خلال ساعات الذروة.

•الخط 85: يربط بين القوز (بوابة الخيل) ومحطة مترو مدينة دبي للإنترنت، بزمن تقاطر يبلغ 20 دقيقة خلال ساعات الذروة.

•الخط A37 :يعمل بين المدينة العالمية وبحيرة واحة دبي للسيليكون، بزمن تقاطر 30 دقيقة خلال ساعات الذروة.

•الخط B37 :يعمل بين بحيرة واحة دبي للسيليكون والمدينة العالمية، بزمن تقاطر 30 دقيقة خلال ساعات الذروة.

كما ستجري الهيئة مجموعة من التعديلات على عدد من الخطوط القائمة في التاريخ نفسه بهدف رفع كفاءة التشغيل وتحسين الربط مع شبكة المترو والحافلات المغذية، حيث سيجري تعديل مسار الخط 27 ليستخدم شارع المستقبل بدلاً من شارع الصكوك، مع إمكانية استخدام الخط 29 كبديل للركاب المتأثّرين بالتعديل.

وستشمل التعديلات كذلك الخطين 36A و 36B، حيث سيلغى جزء من مساريهما بين المدينة العالمية وواحة دبي للسيليكون، ويمكّن للركاب المتجهين إلى المدينة الأكاديمية وواحة دبي للسيليكون الاستفادة من الخطين الجديدين: 37A و37B .

وفي إطار تعزيز التكامل مع شبكة المترو، سيتم تعديل مسار الخط 67 ليربط مع محطة حافلات عود ميثاء بدلاً من محطة حافلات الغبيبة، مع إمكانية استخدام الخط الأخضر لمترو دبي للوصول إلى منطقة بر دبي.

كما سَيُعَدّل الخط 84 بحيث تنتهي الخدمة عند موقف حافلات سوق التأمين (الجهة الجنوبية) بدلاً من مول الإمارات، ويمكّن للركاب التنقّل بين دبي مارينا والقوز عبر الخط الجديد 85.

وسيشهد الخط 88 تعديلاً مماثلاً، حيث أصبحت الخدمة تنتهي عند موقف حافلات مترو أون باسيف جهة الشمال بدلاً من شارع أم الشيف، بينما يمكّن للركاب المتجهين إلى مدينة دبي للإنترنت استخدام الخط 8.

كما سيجري تعديل مسار الخطين 96 وX94 المتجهين إلى القوز ليصبح عبر شارع اليلايس/جبل علي بدلاً من طريق إكسبو، بما يسهم في تحسين كفاءة الرحلات وتسهيل الوصول إلى الوجهات المستهدفة.

وفيما يتعلق بخطوط الحافلات المغذية للمترو، سيتم تمديد مسار الخط F06 ليخدم منطقة ند شما، وتعديل مسار الخط F29 ليصل إلى أم الشيف بدلاً من أم سقيم 3، كما سيجري تمديد مسار الخط F36 ليخدم منطقة البرشاء جنوب الثانية، وتعديل مسار الخط F47 ليصل إلى مساكن موظفي المنطقة الصناعية بجبل علي.

أما الخط F49، فلن يُعدّ يخدم منطقة باركو هايبر ماركت عند القدوم من محطة مترو دانوب، حيث يتوفّر للركاب خيارات متعددة يمكّن استخدامها كخطوط بديلة مثل 56 95A وF47 وF53 للوصول إلى المنطقة.

وخلال ساعات الذروة المسائية، تم التعديل على مسار الخط C01 بين محطتي "تقاطع الشعلة 2" و"دناتا 2"، ضمن إجراءات تهدف إلى تحسين زمن الرحلات ورفع الكفاءة التشغيلية.

كما سيجري تعديل مسار الخط X22 في اتجاه منطقة القصيص الصناعية، بحيث لا يخدم المواقف الواقعة داخل منطقة الخليج التجاري، وينطلق من موقف "حافلات مترو الخليج التجاري – جهة الجنوب 1" مباشرة إلى منطقة القصيص الصناعية 2 عبر شارع الشيخ زايد. ويمكن للركاب داخل منطقة الخليج التجاري استخدام الخطين البديلين F14 و F41