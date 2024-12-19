أعلنت "قمة المليار متابع"، أول قمة متخصصة بتشكيل اقتصاد صناعة المحتوى، والأكبر من نوعها على مستوى العالم، انضمام شركة "الاتحاد للطيران"، إلى قائمة شركاء النسخة الثالثة من القمة التي تنظمها "أكاديمية الإعلام الجديد" في دبي خلال الفترة من 11 إلى 13 يناير المقبل تحت شعار "المحتوى الهادف".

ووفقاً لاتفاقية الشراكة تكون "الاتحاد للطيران" الناقل الرسمي للنسخة الثالثة من "قمة المليار متابع"، وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تحقيق مستهدفات الحدث الأكبر من نوعه عالمياً، وفي مقدمتها تعزيز مكانة دولة الإمارات عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي ومركزا عالميا للصناعات الإبداعية، وترسيخ المحتوى الهادف من أجل إحداث نقلة نوعية في صناعة المحتوى الإيجابي وآليات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتحفيز كبار المستثمرين والشركات على تبني الأفكار الريادية عبر توفير التمويل والدعم المالي لرواد الأعمال وصناع المحتوى.

كما تساهم الشراكة بين "قمة المليار متابع" و"الاتحاد للطيران"، في تحقيق مساعي القمة لتوسيع قائمة المشاركين في نسختها الثالثة، والتعريف بالقمة على أوسع نطاق، وزيادة الاهتمام بها ورفع معدلات متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال آريك دي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والإيرادات في الاتحاد للطيران، إن الشراكة مع النسخة الثالثة من قمة المليار متابع، تجسد التزام الاتحاد للطيران الدائم بدعم الفعاليات العالمية الكبرى التي تحتضنها دولة الإمارات وغيرها من دول العالم، باعتبارها الناقل الوطني للدولة، وتأتي هذه الشراكة مع القمة في سياق تقديرالشركة لأهمية هذا الحدث، والذي يعكس الرؤية المستقبلية وروح الابتكار التي تمتاز بها الاتحاد للطيران، علاوة على الدور الذي تؤديه في ربط الشعوب وتطوير المجتمعات.

وأضاف أن الاتحاد للطيران، واصلت من خلال اتساع شبكة وجهاتها وخططها الطموحة للنمو، دورها في تعزيز مكانة أبوظبي مركزا رائدا للطيران والبوابة المثالية لزيارة دولة الإمارات، معربا عن تطلعه للترحيب بضيوف القمة من مختلف أنحاء العالم، وإبراز الوجهات المميزة في أبوظبي ودولة الإمارات.

وكانت "الاتحاد للطيران" أعلنت مؤخرًا عن خططها لإضافة 13 وجهة جديدة خلال عام 2025، وستؤدي الوجهات الجديدة إلى زيادة إجمالي عدد المدن التي تخدمها "الاتحاد للطيران" إلى 93 مدينة.

وقالت عالية الحمادي الرئيس التنفيذي لأكاديمية الإعلام الجديد، إن قمة المليار متابع تحرص منذ نسختها الأولى على عقد شراكات من شأنها دعم قطاع الإعلام الجديد، وترسيخ مكانة دولة الإمارات منبرا عالميا لصناعة المحتوى الرقمي، ووجهة لاستقطاب المبدعين لما تمتلكه من بيئة جاذبة للعقول وأصحاب الأفكار المبتكرة، ورؤى بعيدة المدى لتطوير الاقتصاد الإبداعي وتوفير الشروط النموذجية التي تمكنه من الانتقال إلى آفاق واعدة جديدة.

وأضافت أن الشراكة مع الاتحاد للطيران تعبر عن القناعة المشتركة بضرورة تكامل الجهود لإنجاح الفعاليات العالمية التي تستضيفها الدولة معربة عن تطلعها من خلال هذه الشراكة إلى منح النسخة الثالثة من “قمة المليار متابع” المزيد من الزخم بناء على النجاحات الكبيرة التي حققتها في النسختين الماضيتين والتفاعل الواسع الذي حظيت به عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتسعى "قمة المليار متابع" إلى مخاطبة أكثر من مليار شخص من أنحاء العالم، إذ تستقطب أهم وأكبر المؤثرين وصناع المحتوى على جميع منصات التواصل الاجتماعي لمناقشة كيفية إسهام الإعلام الجديد في دعم الآثار الإيجابية في المجتمعات ومساعدة اقتصادات الدول على تحقيق النمو المستدام.

يذكر أن "قمة المليار متابع" حققت في نسختها الماضية أرقاماً قياسية منها النجاح في جمع أكثر من 7000 مشارك من 95 دولة حول العالم، من بينهم أكثر من 3000 صانع محتوى ومؤثر ومبدع، وأكثر من 300 مليون تفاعل على منصات التواصل الاجتماعي.

وشهدت القمة توقيع عدد من الشراكات والاتفاقيات بين صناع المحتوى والشركات والوكالات المتخصصة المشاركة في القمة، والتي بلغ عددها أكثر من 200 شركة إنتاج، بهدف تطوير وتنويع وتحسين المحتوى الرقمي الذي يقدمه المشاهير والمؤثرون لمتابعيهم وجمهورهم.

واستضافت القمة 195 متحدثاً من أبرز صناع المحتوى والمؤثرين في العالم من 95 دولة، وتضمنت 15 خطاباً ملهماً وحديثاً تفاعلياً، و100 نشاط تفاعلي.