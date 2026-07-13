"طرق دبي" تواصل تطوير تطبيق "سهيل" ضمن منظومة القنوات الرقمية المشتركة





تواصل هيئة الطرق والمواصلات في دبي تطوير تطبيق (سهيل) ضمن منظومة القنوات الرقمية المشتركة، في خطوة تعكس التوجه الحكومي نحو توحيد القنوات الرقمية وتقديم تجربة تنقل متكاملة عبر منصة موحدة تجمع خدمات وأنماط التنقل المختلفة في الإمارة. ويأتي ذلك في إطار خارطة طريق متكاملة تهدف إلى تطوير التطبيق بما يعزز التكامل بين الجهات ويبسّط رحلة المتعامل.

وتستمر جهود الهيئة في تطوير تطبيق (سهيل) وفق خارطة طريق مستقبلية تهدف إلى تعزيز مكانته، من خلال توسيع نطاق الخدمات وتعزيز الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص، بما يرسخ مكانة التطبيق كمنصة رقمية شاملة للتنقل في الإمارة.

ويعزز تطبيق (سهيل) تجربة التنقل عبر إتاحة خدمات منظومة الدفع الخاصة بوسائل النقل العام من خلال بطاقة (نول)، حيث يمكن للمتعاملين إدارة بطاقاتهم وإنجاز خدماتها المختلفة عبر التطبيق، بما يشمل إعادة تعبئة الرصيد، وشراء وتجديد تصاريح التنقل، والتقديم إلى بطاقة (نول) الشخصية وتجديدها، وذلك بعد هندستها وفق مبادئ سياسة خدمات 360.

وشهد التطبيق مؤخراً إطلاقه على الساعات الذكية، بما يتيح للمتعاملين متابعة معلومات الرحلات، وأوقات الوصول والمغادرة، والتنبيهات الآنية مباشرة من الساعة الذكية، في خطوة تتيح للمتعاملين وصولاً أسرع وأكثر سهولة إلى معلومات الرحلات أثناء التنقل.

ويُعد تطبيق (سهيل) منصة رقمية متكاملة تتيح للمتعاملين تخطيط الرحلات عبر مختلف وسائل النقل العام، بما يشمل الحافلات والمترو والترام والعبرات، إلى جانب التكامل مع خدمات التنقل عند الطلب، وحجز مركبات الأجرة، ووسائل نقل الميل الأول والأخير، مثل السكوترات الكهربائية والدراجات الهوائية، بما يوفر تجربة تنقل متكاملة وسلسة عبر منصة واحدة. كما يوفر التطبيق معلومات آنية عن الرحلات، ومعلومات حول إشغال الحافلات، وتنبيهات فورية بأي تغييرات أو تأخير في الرحلات، بما يمكّن المتعاملين من التخطيط لرحلاتهم بكفاءة أكبر.