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حمدان بن محمد يوجه بتنظيم «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي» في أبريل 2025

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البيان

وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم بتنظيم "أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي" في شهر أبريل من العام المقبل، لاستعراض فرص مستقبل الذكاء الاصطناعي الواعدة ومناقشة أهم الإنجازات والمبادرات والاستراتيجيات والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "وجهنا اليوم بتنظيم "أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي" في أبريل 2025 لنستعرض فرص مستقبل الذكاء الاصطناعي الواعدة ونناقش أهم الإنجازات والمبادرات والاستراتيجيات والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص... هذا الحدث سيتضمن 6 فعاليات رئيسية تتضمن مؤتمرات متخصصة ومعارض مبتكرة بمشاركة عالمية واسعة على مدار 5 أيام في مختلف أنحاء دبي وفي مدارسها لتكون دبي خلال هذا الأسبوع وجهة العالم لتصميم مستقبل الذكاء الاصطناعي للبشرية جمعاء".