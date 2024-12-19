محمد القرقاوي يهنئ ضياء العزاوي بالفوز بجائزة نوابغ العرب

أجرى معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لمبادرة "نوابغ العرب"، اتصالاً مرئياً مع الفنان العراقي ضياء العزاوي لإبلاغه بالفوز بجائزة "نوابغ العرب 2024" عن فئة الأدب والفنون، مشيداً بما حققه من إنجازات فنية وثقافية عالمية رفعت اسم الفن العربي المعاصر عالياً في المحافل الدولية.

وقال معالي محمد القرقاوي، إن "نوابغ العرب" مشروع إستراتيجي عربي يترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بتوفير مبادرة عربية جامعة لأبرز العقول العربية المبدعة، والاحتفاء بدورها الحضاري والإنساني الريادي الملهِم للمواهب الواعدة في المنطقة، والمحفز للشباب العربي الطامح إلى المساهمة الإيجابية في تقدم الإنسانية.

وضمت لجنة الأدب والفنون في جائزة "نوابغ العرب" للعام 2024، معالي محمد أحمد المر رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد، رئيس اللجنة، والدكتور أحمد عبدالله زايد حجاب مدير مكتبة الإسكندرية.

وتعمل مبادرة "نوابغ العرب" على تسليط الضوء على الإنجازات الملهمة للعقول العربية الفذة، والتعريف بأثرها في مسيرة التنمية والحضارة الإنسانية لتوسيعه، وتحفيز المزيد من الشباب العربي والمواهب العربية الناشئة على الاقتداء بنوابغ العرب المتميزين.

وللعام الثاني على التوالي، واصلت الجائزة الأكبر من نوعها عربياً، تسجيل إقبال نوعي وحجم كبير من طلبات الترشيح من الأفراد والمؤسسات لقامات علمية ومعرفية وإبداعية أصبحت قدوة للكوادر العربية الشابة للمثابرة والتفاني من أجل تعزيز الدور العربي في الإرث الحضاري والمعرفي الإنساني.