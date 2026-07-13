"مبادلة بايو" تطلق أول محاليل لغسيل الكلى مصنعة محليا في الإمارات

أطلقت مبادلة بايو، الشركة الوطنية المتخصِّصة في التصنيع الدوائي، أول محاليل لغسيل الكلى مُصنَّعة محلياً في دولة الإمارات، من خلال منشأتها التصنيعية "ويلفارما" في أبوظبي، في خطوة نوعية تعزز الأمن الدوائي الوطني وترسخ القدرات التصنيعية المحلية في إنتاج العلاجات الحيوية.

ويشمل الإطلاق ثمانية محاليل مخصَّصة لغسيل الكلى للاستخدام في المستشفيات، بهدف دعم رعاية المرضى المصابين بالفشل الكلوي، وتُعد المحاليل عنصراً أساسياً في جلسات الغسيل الكلوي، إذ تسهم في الحفاظ على توازن العناصر الحيوية في الجسم، والمساعدة على إزالة الفضلات والسموم من الدم لدى المرضى الذين فقدت كِلْيتاهم القدرة على أداء وظائفهما الحيوية.

وأوضح الدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات، التابع لشركة مبادلة للاستثمار، ورئيس مجلس إدارة مبادلة بايو، أن إنتاج محاليل غسيل الكلى محلياً يمثل محطة مهمة في هذه المسيرة، نظراً لما تمثله المنتجات من أهمية بالغة في دعم منظومة الرعاية الصحية وتوفير العلاجات الأساسية للمرضى، مؤكداً مواصلة الالتزام بدعم تطوير القدرات الصحية الاستراتيجية وتعزيز الوصول إلى العلاجات الأساسية.

وأكد الدكتور عصام محمد، الرئيس التنفيذي لمبادلة بايو، أن إطلاق محاليل غسيل الكلى الجديدة، التي تُصنَّع محلياً في دولة الإمارات، يضمن توفير إمدادات أكثر استقراراً واستمرارية للمرضى الذين يعتمدون على جلسات غسيل الكلى، إلى جانب تعزيز قدرات الشركة في إنتاج العلاجات الأساسية والمتخصصة المستخدمة في المستشفيات.

وقال حمد المرزوقي، نائب الرئيس التنفيذي لمبادلة بايو، إن تطوير القدرات التصنيعية المحلية يشكل ركيزة أساسية لدعم طموحات أبوظبي ودولة الإمارات في ترسيخ مكانتهما مركزاً إقليمياً رائداً للصناعات الدوائية، مشيراً إلى بناء قطاع قادر على المنافسة عالمياً يتطلب امتلاك قدرات وطنية متقدمة تغطي مختلف مراحل سلسلة القيمة الدوائية، ويأتي إطلاق المحاليل المخصصة لغسيل الكلى ضمن الخطوات المهمة لتحقيق هذا الهدف.