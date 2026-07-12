الإمارات: التهديدات الصاروخية المرصودة صباح اليوم كانت خارج حدود الدولة

طمأنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات وبالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين أن التهديدات الصاروخية المرصودة صباح اليوم كانت خارج حدود الدولة.

وأكدت أن الأوضاع مستقرة والمنظومة الوطنية في أعلى درجات الجاهزية ولا توجد حالياً أي مؤشرات تستدعي القلق، والأوضاع مستقرة وتحت المتابعة.

وأشارت إلى أن منظومات الرصد والمتابعة تعمل على مدار الساعة، بأعلى مستويات الجاهزية والكفاءة.

وقالت: تُصدر التنبيهات الاحترازية ضمن نهج استباقي، حتى عند محدودية احتمالية التأثير.

وأفادت بأن الجهات المختصة تواصل متابعة المستجدات، وسيتم الإعلان عن أي تحديثات عبر القنوات الرسمية.