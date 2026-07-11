الإمارات ترفض ادعاءات سلطة بورتسودان وتُدين العنف الجنسي بالنزاعات









حذّرت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال النقاش المفتوح لمجلس الأمن الدولي بشأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، من تصاعد حالات العنف الجنسي في مناطق الصراع واتساع نطاق المتورطين فيها.

وأدانت سعادة السفيرة غسق شاهين، نائب المندوب الدائم لبعثة الدولة لدى الأمم المتحدة، هذه الجرائم بأشد العبارات، مؤكدةً ضرورة اعتماد استجابات تراعي الناجين وتعزيز المساءلة واستمرار الحماية خلال انتقال بعثات حفظ السلام.

كما رفضت السفيرة بقوة الادعاءات الواردة ضد الإمارات من ممثل سلطة بورتسودان، مشيرةً إلى تورط الأخيرة في انتهاكات وثقها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، وداعيةً إياها لتوقف التهرب من المسؤولية والانخراط بحسن نية في الجهود الدبلوماسية لأنهاء الحرب وإنهاء معاناة الشعب السوداني.