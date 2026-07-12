«إسلامية الشارقة» تطلق برامجها الصيفية

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة برامجها الصيفية لعام 1448هـ - 2026م تحت شعار «صيف يصنع الأثر»، ضمن رؤيتها لاستثمار الإجازة الصيفية في بناء الإنسان، وتنمية معارف النشء، وترسيخ القيم الإسلامية والهوية الوطنية، وتمتد البرامج خلال شهري يوليو وأغسطس، وتستهدف الطلاب والطالبات بمختلف الفئات العمرية، عبر منظومة علمية وتربوية متكاملة تجمع بين التأصيل الشرعي، وبناء الشخصية، والأنشطة الهادفة.

وتقام البرامج في عدد من مساجد الإمارة ومقر الدائرة بمدينة الشارقة، وتشمل الدورة العلمية الصيفية للبنين، والدورة الصيفية للفتيات، والنسخة الثالثة من برنامج «قلوب معلقة بالمساجد»، بما يوسع نطاق الاستفادة ويتيح فرصاً متنوعة لاستثمار أوقات الإجازة فيما يعود على الأبناء والبنات بالنفع علمياً وتربوياً وسلوكياً.

وأكد الدكتور عيسى سيف أحمد بن حنظل، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الشؤون الإسلامية، أن البرامج الصيفية لم تعد مجرد أنشطة موسمية، بل تمثل مشروعاً تربوياً متكاملاً لإعداد جيل يمتلك العلم الصحيح والقيم الراسخة والوعي اللازم لمواجهة تحديات العصر.