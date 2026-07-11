جمعية الإمارات للملكية الفكرية وأكاديمية الويبو تناقشان التعاون بمجالات التدريب وبناء القدرات

ناقش وفد جمعية الإمارات للملكية الفكرية مع تشن هونغ بينغ، مدير أكاديمية المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) سبل تعزيز التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات، وتطوير البرامج المتخصصة في الملكية الفكرية، وتبادل الخبرات والمعارف العالمية، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية بما يسهم في دعم منظومة الملكية الفكرية.

وأكد سعادة اللواء المستشار الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، رئيس مجلس إدارة الجمعية خلال لقاء على هامش المشاركة في اجتماعات جمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو" بمدينة جنيف والتي تستمر حتى 15 يوليو الجاري أن الاستثمار في بناء القدرات وتطوير الكفاءات الوطنية يمثل أولوية للجمعية، انطلاقاً من إيمانها بأهمية إعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات العالمية في قطاع الملكية الفكرية، وتعزيز تنافسية دولة الإمارات في هذا المجال.

من جانبه، أكد تشن هونغ بينغ حرص الأكاديمية على توسيع مجالات التعاون مع جمعية الإمارات للملكية الفكرية، من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير الكفاءات ودعم منظومة الملكية الفكرية على المستويين الإقليمي والدولي.

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الجمعية على تعزيز شراكاتها الدولية مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بما يسهم في تنمية الكفاءات الوطنية، ودعم مسيرة التطوير والتميز في قطاع الملكية الفكرية بدولة الإمارات، وترسيخ مكانتها في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي.