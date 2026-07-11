14 مبادرة ضمن برنامج «مساجدنا حصن وإيمان»

أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، عن تفاصيل برنامجها الصيفي السنوي «مساجدنا حصن وإيمان 5»، تحت شعار «صيفنا.. معرفة وسعادة»، والذي يقام خلال الفترة من 13 يوليو الجاري حتى 13 أغسطس المقبل ويتضمن 14 مبادرة.

ويستهدف البرنامج استثمار الإجازة الصيفية في تعزيز القيم الدينية والمجتمعية، وترسيخ الهوية الإماراتية، وتنمية الوعي الديني والمعرفي والثقافي لدى مختلف فئات المجتمع.

وقال معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، إن استثمار الإجازة الصيفية يمثل مسؤولية وطنية تشارك فيها مؤسسات الدولة كافة، مشدداً على دور الهيئة كشريك فاعل واستراتيجي في بناء جيلٍ واعٍ يجمع بين التمسك بثوابته الدينية والوطنية والاستفادة من العلوم والمعارف وتوظيف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي بما يخدم المجتمع ويرتقي بالوطن.

وأكد أن توجيه طاقات أفراد المجتمع وتنمية ملكاتهم المعرفية والثقافية هو استثمار مستدام، مبيناً أن برنامج الصيف هذا العام يترجم رؤية الهيئة في تعزيز رسالة المسجد كمنارة للعلم والقيم، وبناء مجتمع أكثر وعياً وتماسكاً، وينسجم مع مستهدفات «عام الأسرة» الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وذلك من خلال صياغة مبادرات نوعية تضع الأسرة في قلب العملية التربوية والتوعوية، لتعزيز التلاحم المجتمعي واستلهام القيم الأصيلة.