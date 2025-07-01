حكومتا الإمارات وأوزبكستان تحتفيان بالفائزين بجائزة الجودة الحكومية

احتفت حكومتا دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، بتكريم الفائزين بالدورة الثانية لجائزة أوزبكستان للجودة الحكومية، وذلك برعاية الرئيس شوكت ميرزاييف رئيس جمهورية أوزبكستان، وحضور معالي مريم بنت أحمد الحمادي وزيرة دولة، الأمين العام لمجلس الوزراء، وأميرتيمورخان موساييف النائب الأول لمدير وكالة تطوير الخدمة العامة التابعة لرئيس جمهورية أوزبكستان.

كما حضر الحفل الدكتور سعيد مطر الصيري القمزي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية أوزبكستان، ومحمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات، وإبراهيم سلمان الحمادي المنسق العام لبرنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، وأعضاء لجنة التحكيم، وعدد من المسؤولين في حكومتي دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، وفريق مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء.

وقالت معالي مريم الحمادي: إن الدعم المستمر من قيادتنا الرشيدة، والرئيس شوكت ميرزاييف رئيس جمهورية أوزبكستان، عزز تطور التعاون بين حكومتي البلدين إلى مرحلة متقدمة من التعاون الشامل والمثمر.

وأشارت معاليها إلى أن مسيرة التميز الحكومي في دولة الإمارات، تطورت على مدى العقود الثلاثة الماضية، مستندة إلى رؤية واضحة لترسيخ ثقافة التميز، والسعي نحو تحقيق نتائج استثنائية، تعود بالنفع على شعبنا ومجتمعنا، وتُمهّد الطريق لحكومات المستقبل، مرسخة خبرات ومعرفة متراكمة في هذا المجال، تفخر حكومة الإمارات بمشاركتها مع حكومة أوزبكستان.

وأضافت معاليها: أسفرت شراكتنا الاستراتيجية مع حكومة أوزبكستان، ضمن برنامج تبادل الخبرات الحكومية، عن العديد من الإنجازات على مر السنوات، وفي مختلف القطاعات، ومن أبرز هذه المحطات المهمة، إطلاق جائزة أوزبكستان للجودة الحكومية.

كما قالت معاليها: تشجّع هذه الجائزة المنافسة الإيجابية بين المؤسسات والموظفين، لتحقيق رؤية الحكومة وأهدافها الوطنية، والارتقاء بمستوى الأداء، وخلال الدورتين للجائزة، شهدت فرق العمل المشتركة نماذج ملهمة من القادة المشاركين، وهم أفراد يمتلكون قدرات عالية على إحداث التغيير، وتسريع وتيرة التقدم، وتحقيق الطموحات الجريئة، حيث شهدت الدورة الثانية من الجائزة أكثر من 150 ترشيحاً، قُدمت من قبل 17 جهة حكومية، ضمن 11 فئة من فئات الجائزة.

وأكد أميرتيمورخان موساييف، أن الجائزة تأتي في إطار جهود التعاون بين البلدين، وتهدف إلى تعزيز الاستفادة من خبرات دولة الإمارات العربية المتحدة، وأفضل الممارسات العالمية لتعزيز كفاءة وفعاليّة الأداء الحكومي في أوزبكستان.