شرطة عجمان تطلق منصة الذكاء الاصطناعي للرد على استفسارات المتعاملين

أطلق اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، منصة «AJP AI» الذكية، أول منصة ذكاء اصطناعي تُعتمد رسمياً في الرد على استفسارات المتعاملين غير العاجلة، والتي تم من خلالها تحويل مركز الاتصال 901 إلى منصة ذكية بالتواصل والإرسال على الرقم 800901، وذلك ضمن جهود شرطة عجمان المتواصلة في تطوير الخدمات الرقمية وتعزيز جودة حياة المجتمع.

وقال القائد العام لشرطة عجمان إن إطلاق هذه المنصة جاء دعماً لجهود حكومة دولة الإمارات في الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، بما يعزز سعادة المتعاملين ويواكب تطلعاتهم، مشيراً إلى أن المنصة تم تطويرها بالتعاون مع شركاء تقنيين مختصين، لتتكامل مع أنظمة شرطة عجمان الذكية، وتوفر تجربة استخدام مرنة وسريعة، تختصر الوقت والجهد على المتعاملين.

وأوضح أن المشروع يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، ويستند إلى قاعدة بيانات موسعة وشبكة فهم لغوي متطورة قادرة على التعامل مع مختلف الاستفسارات العامة، وأضاف أن المنصة تعمل بالتراسل عبر الرقم 800901 من خلال تطبيق واتساب، حيث تتيح للمتعاملين إرسال استفساراتهم كتابة أو عبر تسجيل صوتي، ليقوم النظام الذكي بالرد عليهم بالطريقة ذاتها، وبدقة عالية، وباللغة التي يختارها المتعامل، بما في ذلك اللهجات العربية المختلفة.

وأشار العقيد هشام عبدالله أبو شهاب، مدير إدارة العمليات بشرطة عجمان، إلى أن منصة «AJP AI» تشكل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الشرطية، حيث تمكّن المتعاملين من الحصول على الردود الفورية لأي استفسار عن كافة الخدمات التي تقدمها شرطة عجمان، بما فيها الخدمات المرورية مثل خدمة فتح ملف مروري وخدمات الترخيص كخدمة تجديد ملكية المركبة، إضافة إلى الاستفسار عن الخدمات الأمنية والجنائية كخدمة فتح البلاغ والتقديم على شهادة بحث الحالة الجنائية، فضلاً عن خدمات مجتمعية واستفسارات حول الأسئلة الشائعة، وذلك من خلال الذكاء الاصطناعي باستخدام وسيلة تواصل سهلة ومباشرة .