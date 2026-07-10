محمد بن راشد: شكراً أسود الأطلس.. هاردلك وقادمكم أجمل

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بالأداء المتميز والحضور المشرف الذي قدمه المنتخب المغربي في المونديال.

وأعرب سموه عن فخره واعتزازه بالمستوى العالي الذي ظهر به "أسود الأطلس" في هذا المحفل الرياضي العالمي الأكبر، مشيراً إلى أنهم قدموا صورة تدعو للفقر ورفعت رأس العرب جميعاً.

ودون سموه على حسابه الرسمي في منصة «إكس»: " فخورون بالمستوى المشرف لمنتخب المغرب في المحفل الرياضي العالمي الأكبر.. رفعتم رأس العرب.. شكراً أسود الأطلس.. هاردلك .. وقادمكم أجمل بإذن الله".