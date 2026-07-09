شهد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، حفل تكريم الفرق المنظمة لمشروع تنمية القدرات القانونية والوظيفية للعاملين في المؤسسات العقابية والإصلاحية، بحضور العميد الدكتور راشد علي النعيمي، مدير عام القضاء الشرطي، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين، وذلك تقديراً لجهودهم المتميزة في تنفيذ مشروع نوعي يعكس توجهات الوزارة في الاستثمار الأمثل لرأس المال البشري، وتنمية القدرات، والارتقاء بكفاءة الأداء المؤسسي.

وأكد العميد الدكتور راشد علي النعيمي، في كلمته خلال الحفل، أن المشروع يمثل إحدى المبادرات الاستراتيجية الداعمة للعمل المؤسسي، ويعكس نهج وزارة الداخلية في تمكين الكوادر الوطنية وتأهيلها، كونها الركيزة الأساسية لتحقيق التميز المؤسسي، وتعزيز جودة الأداء، ودعم مسيرة التطوير المستدام.

وأشار إلى أن الوزارة تضع تنمية رأس المال البشري في صدارة أولوياتها الاستراتيجية، انطلاقاً من إيمانها بأن الريادة المؤسسية ترتكز على كوادر تمتلك المعرفة القانونية والوظيفية، وتواكب المتغيرات، وتؤدي مهامها بكفاءة واحترافية وفق أفضل الممارسات المهنية.

ويعد مشروع تنمية القدرات القانونية والوظيفية إحدى المبادرات النوعية التي تسهم في تعزيز الثقافة القانونية، ورفع كفاءة العاملين في المؤسسات العقابية والإصلاحية، وترسيخ أفضل الممارسات المؤسسية، بما يدعم مستهدفات وزارة الداخلية، ويواكب تطلعاتها المستقبلية في بناء منظومة عمل أكثر كفاءة واستدامة.

وكرم وكيل وزارة الداخلية، في ختام الحفل، الفرق المنظمة للمشروع، تقديراً لإسهاماتهم في إنجاحه، ولما حققوه من نتائج تعكس تكامل الجهود وروح الفريق الواحد، وتسهم في دعم مستهدفات الوزارة في بناء القدرات وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.