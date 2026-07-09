«الأعمال الخيرية العالمية» تقدم مليوني درهم لدعم مصابي غزة عبر برنامج «خطوة أمل»

سلّم الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية العالمية، شيكاً بقيمة مليوني درهم دعماً لبرنامج الأطراف الصناعية «خطوة أمل»، الذي يُنفذ بالتعاون مع عملية «الفارس الشهم 3»، بهدف توفير وتصنيع وتركيب الأطراف الصناعية، إلى جانب خدمات التأهيل للمصابين من الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأكد الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله النعيمي أن هذا الدعم يأتي امتداداً للنهج الإنساني الراسخ الذي تنتهجه دولة الإمارات في مساندة الأشقاء الفلسطينيين، وتجسيداً لالتزام الهيئة بدعم المبادرات الإنسانية النوعية التي تسهم في التخفيف من معاناة المصابين وتلبية احتياجاتهم الطبية والتأهيلية.

وقال رئيس مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية إن برنامج «خطوة أمل»، الذي يُنفذ بالشراكة مع عملية «الفارس الشهم 3»، يمثل نموذجاً للعمل الإنساني الإماراتي القائم على الاستجابة السريعة والفاعلة لاحتياجات المتضررين، وترجمةً لتوجيهات القيادة الرشيدة في مد يد العون للأشقاء الفلسطينيين، لا سيما المصابين الذين فقدوا أطرافهم نتيجة الأحداث في قطاع غزة.

من جانبه، أكد الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة، الأمين العام لهيئة الأعمال الخيرية العالمية، أن البرنامج يهدف إلى إعادة الأمل للمصابين من خلال منظومة متكاملة تشمل توفير الأطراف الصناعية وخدمات التأهيل والعلاج الطبيعي والمتابعة الطبية، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم وتمكينهم من استعادة قدرتهم على ممارسة حياتهم اليومية.

وأعرب حمود سعيد العفاري، منسق عمليات الإغاثة لعملية «الفارس الشهم 3»، عن الشكر والتقدير لهيئة الأعمال الخيرية العالمية على دعمها المتواصل لعملية الفارس الشهم 3 بشكل عام وبرنامج الأطراف الصناعية «خطوة أمل» بشكل خاص والذي يجسد استمرار التزام دولة الإمارات بدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم.