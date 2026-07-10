عمار النعيمي يدشن باقة «بيت عامر 2» ويكرّم شركاء نجاحها

دشّن سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، باقة «بيت عامر 2»، التي أنجزتها دائرة البلدية والتخطيط بعجمان بالتعاون مع شركائها، ضمن رحلة رقمية موحدة تتيح إنجاز خدمات بناء مسكن الأسرة الإماراتية بصفر زيارات.

حضر التدشين، عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وعدد من المسؤولين والشركاء الاستراتيجيين وممثلي الجهات الحكومية.

وأكد سموه أن تطوير الخدمات الحكومية وفق منظومة متكاملة يعكس رؤية حكومة عجمان في الارتقاء بجودة الحياة، وتقديم خدمات استباقية تتمحور حول رفاهية الأسرة، مشيراً إلى أن نجاح باقة «بيت عامر» يجسد أهمية التكامل الرقمي بين الجهات الحكومية والشركاء الإستراتيجيين لتبسيط الإجراءات، وتوفير تجربة رقمية موحدة تختصر الوقت والجهد على الأسر الإماراتية في رحلة بناء المسكن.

وشهد التدشين، تكريم سمو ولي عهد عجمان شركاء دائرة البلدية والتخطيط بعجمان تقديراً لدورهم في تطوير وإنجاح باقة «بيت عامر»، بجانب تكريم مجلس الوزراء، والاتحاد للماء والكهرباء، وشركة إي آند (اتصالات)، وشركة عجمان للصرف الصحي.