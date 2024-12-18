«دبي الخيرية» تكرم فريق برامجها الإذاعية

نظمت جمعية دبي الخيرية حفل تكريم خاصاً لفريقها (إعلام الخير)، الذي يقدم برنامجيها الإذاعيين: «دروب العطاء» عبر إذاعة نور دبي، و«زايد الخير» عبر شبكة الأولى الإذاعية، وذلك تقديراً لجهودهم المبذولة في نشر رسالة الجمعية وإبراز مبادراتها وبرامجها الخيرية. شهد الحفل، الذي أقيم في مركز المؤتمرات بفندق إنتركونتننتال – دبي فيستفال سيتي، الدكتور عبدالله محمد بوسناد، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وأحمد السويدي، المدير التنفيذي للجمعية، وأعضاء مجلس الإدارة ومسؤولي الجمعية.

وتم خلال الحفل تسليط الضوء على جهود فريق (إعلام الخير)، الذي حقق إنجازات إنسانية مبهرة شملت حفر 3111 بئراً، وبناء 433 مسجداً، وتوفير مساكن لـ 238 أسرة فقيرة، وتشييد 18 مركزاً لتحفيظ القرآن، وتوفير 683 صهريجاً لسقاية الماء، وعلاج 525 مريضاً، وفك كربة 14 أسرة.

وأعرب أحمد السويدي عن شكره وتقديره لفريق برامج الجمعية الإذاعية، لجهودهم في تعزيز مسيرة الجمعية دبي، والارتقاء برسالتِها الإنسانية العالمية، مشيراً إلى إيمان الجمعية في ظل تشكيلِها الإداري الجديد، بأهمية الدور الإعلامي في تحقيق رسالتها وأهدافها الاستراتيجية، وإحاطة المجتمع علماً بأوجُه العمل الخيري للمشاركة الإيجابية فيه.

وقال: «إِن فريق (إعلام الخير)، سفراء لرسالة دبي الخيرية، وأصواتها التي تصل إلى قلوبِ الملايين؛ فأنتم فريقنا الذي أَثبت على مدار السنوات الماضية، قدرة كبيرة على تحويل الكلمات إلى أفعال، والأفكار إلى واقع. وبفضل برامجكم المبتكرة وإبداعاتكم المستمرة، حفزتم الجمهور على المشاركة الفعالة في أعمال الخير، مما أدى إلى زيادة ملحوظة في حجم التبرعات».

وفي ختام الحفل كرم الدكتور عبدالله محمد بوسناد فريق إعلام الخير والداعمين والمؤثرين، تقديراً وثناءً لما قدموه من دعم واسع في سبيل الارتقاء بمسيرة العمل الخيري بالجمعية.