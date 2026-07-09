محمد بن راشد: فخور بـ 830 ألف طالب في الإمارات شاركوا في تحدي القراءة العربي.. بكم تُبنى الحضارة

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" عن فخره بأكثر من 830 ألف طالب في الإمارات شاركوا في تحدي القراءة العربي هذا العام .

ودون سموه في حسابه على منصة "إكس" : "فخور بأكثر من 830 ألف طالب في الإمارات شاركوا في تحدي القراءة العربي هذا العام …فخور بمهاراتهم في القراءة .. وشغفهم بالمعرفة .. وتعلقهم بالكتب .

وأضاف سموه "بكم تُبنى الحضارة .. القراءة هي البنية التحتية للتطور والتقدم والإبداع".

وتابع سموه "وأبارك للطالبة دانة عادل الزرعوني فوزها بالمركز الأول على مستوى الإمارات لتمثل الدولة ضمن 60 دولة شاركت هذا العام و40 مليون طالب كانوا جزءاً من التحدي في هذا العام الأكاديمي".