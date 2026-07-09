أنور قرقاش: تعزيز وحدة الموقف بين دول "التعاون" ضرورةً قصوى في مواجهة التهديدات

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات أن تعزيز وحدة الموقف بين دول التعاون ضرورةً قصوى في مواجهة التهديدات التي تمس أمن دولنا واستقرارها.

وقال معاليه في حسابه على منصة " إكس" : "تبقى تعزيز وحدة الموقف بين دول مجلس التعاون الخليجي ضرورةً قصوى في مواجهة التهديدات التي تمس أمن دولنا واستقرارها. فلا بديل عن الارتقاء إلى مستوى هذه التحديات بتوحيد الصف، دفاعًا عن سيادتنا وصونًا لمنجزاتنا، انطلاقًا من وحدة المصير والمصلحة المشتركة.

وأضاف معاليه "تلك هي رسالة الإمارات وقيادتها".