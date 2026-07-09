خلال زيارة أخوية.. رئيس الدولة وأمير الكويت يبحثان تعزيز علاقات التعاون بين البلدين

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مع أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة..العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون بين البلدين والعمل المشترك لتطويرها خاصة في المجالات التنموية الاقتصادية بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير والنماء على شعبيهما.

جاء ذلك خلال لقاء صاحب السمو رئيس الدولة أخاه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم في قصر بيان في إطار زيارة أخوية يقوم بها سموه إلى الكويت.

ورحب صاحب السمو أمير الكويت بأخيه صاحب السمو رئيس الدولة في بداية اللقاء وتبادلا الأحاديث الودية التي تعبر عن عمق الروابط الأخوية التي تجمع قيادة البلدين وشعبيهما الشقيقين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط مؤكدين في هذا السياق أهمية العمل على ترسيخ أسباب الاستقرار والسلام الدائم في المنطقة لما فيه مصلحة جميع شعوبها وتنمية دولها.

وأقام صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مأدبة غداء تكريماً لصاحب السمو رئيس الدولة والوفد المرافق.

حضر اللقاء والمأدبة..الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة الذي يضم كلاً من..سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من المسؤولين في الدولة.

كما حضرهما سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي عهد الكويت، وسمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعدد من سمو الشيوخ والوزراء والمسؤولين في دولة الكويت.

وقد غادر صاحب السمو رئيس الدولة الكويت في ختام زيارته الأخوية حيث كان في وداعه في المطار الأميري سمو ولي عهد الكويت وعدد من الشيوخ والمسؤولين.