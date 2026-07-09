"طرق دبي" تُنفّذ أعمال الصيانة الشاملة لأنظمة التكييف في 62 عربة لمترو دبي





أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع "كيوليس ام اتش اي" المشغّل لمترو وترام دبي، أعمال الصيانة الشاملة لأنظمة التهوية والتكييف (VAC) في قطارات مترو دبي، حيث شملت حتى الآن 62 قطاراً، وذلك في إطار التزامها المستمر برفع كفاءة الأصول الحيوية وضمان استمرارية الخدمة بأعلى مستويات الجودة والموثوقية.

تأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية الهيئة الرامية إلى تعزيز كفاءة الأصول وإطالة عمرها التشغيلي، وضمان تجربة تنقّل مريحة وآمنة لمستخدمي مترو دبي، مع الاستمرار في تبنّي أحدث الحلول الهندسية والتقنيات المتطورة في قطاع الصيانة".

يهدف المشروع، الذي يُعدّ أحد المبادرات الاستراتيجية للصيانة الوقائية، إلى تعزيز أداء أنظمة التكييف والتهوية في القطارات، من خلال فحص شامل للمكونات، واستبدال القطع، التي بلغت نهاية عمرها الافتراضي، وإجراء اختبارات أداء دقيقة، بما يسهم في تحسين كفاءة التبريد، وتقليل الأعطال المتكررة، وإطالة العمر التشغيلي للأنظمة، مما يعزز تجربة تنقّل استثنائية للركاب.

تمثّل الصيانة الشاملة لأنظمة التكييف استثماراً استراتيجياً في جاهزية أسطول المترو وجودة الخدمات المقدمة للركاب. وتعكس الجهود المتواصلة التزام الهيئة بتطبيق أعلى معايير الجودة والموثوقية في جميع عمليات الصيانة. كما تركز على تحقيق التميّز التشغيلي من خلال تحسين أداء أنظمة التكييف، بما ينعكس إيجاباً على تعزيز موثوقية الخدمة.

وتسهم هذه الجهود في خفض تكاليف الصيانة على المدى الطويل، وضمان جاهزية الأسطول لتلبية متطلبات التشغيل اليومية، وبالأخص خلال فصل الصيف حيث ترتفع درجات الحرارة، ما يستدعي تشغيل أنظمة التبريد بكفاءة عالية للحفاظ على درجات حرارة معتدلة داخل القطارات.

وَنفّذُت أعمال الصيانة وِفق أعلى المعايير العالمية وأفضل الممارسات المطبّقة في قطاع السكك الحديدية، مع الالتزام بخطط تشغيلية دقيقة لضمان استمرارية الحركة اليومية للمترو دون أي تأثير على مواعيد القطارات أو راحة الركاب. وتجري الأعمال استناداً إلى جداول زمنية محددة وخارج ساعات الذروة، بما يضمن سلاسة وانسيابية التشغيل اليومي.