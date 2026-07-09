لطيفة بنت محمد تتوج دانة عادل الزرعوني بطلة لتحدي القراءة العربي في الإمارات

توجت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، دانة عادل الزرعوني من مدرسة الاتحاد الوطنية الخاصة في أبو ظبي بطلة لتحدي القراءة العربي في دورتة العاشرة على مستوى الإمارات.

وتوج الطالب يوسف سعيد حامد من مدرسة القدوة بالشارقة بالمركز الأول في فئة أصحاب الهمم.

وفازت نعيمة الأميري من إمارة دبي بجائزة المشرفة المتميزة على مستوى الدولة.

كما فازت مدرسة حمدان بن عبدالله الشرقي من الفجيرة بجائزة المدرسة المتميزة على مستوى الدولة.

حققت الدورة الـ10 من مبادرة تحدي القراءة العربي، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، مشاركة قياسية وصلت إلى 40 مليوناً و286 ألفاً و428 طالباً وطالبة من 60 دولة، يمثلون 138 ألفاً و426 مدرسة، وبإشراف 161 ألفاً و507 مشرفين ومشرفات.

حضر تتويج أصحاب المراكز الأولى وزيرة التربية والتعليم، سارة بنت يوسف الأميري، وعدد من المسؤولين والتربويين القائمين على مبادرة تحدي القراءة العربي، والمهتمين بالشأن المعرفي والتعليمي، وحشد كبير من طلبة المدارس في الإمارات، وأولياء أمور الطلاب والطالبات المشاركين في التصفيات.