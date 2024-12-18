شرطة دبي: 100 مخالفة وحجز 17 مركبة الأسبوع الماضي بسبب الفوضى والإزعاج

ذكر اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة في شرطة دبي، أن الدوريات المرورية حجزت 17 مركبة، وحررت 101 مخالفة الأسبوع الماضي، ضد سائقين ارتكبوا أعمالاً تخريبية واستعراضات خطرة تسببت في إثارة الفوضى بشارع الميدان.

وأوضح أن هذه السلوكيات المتهورة تضمنت استخدام المركبات بطريقة غير قانونية، وإطلاق أصوات عالية، وإجراء حركات خطرة، الأمر الذي عرض حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر.

وأوضح اللواء المزروعي أن حجز المركبات يتم لفترات متفاوتة حسب نوع المخالفة، فضلاً عن فرض غرامات مالية تُحدد وفقاً لقانون السير والمرور الاتحادي. وأكد أنه وفقاً لأحكام المرسوم رقم 30 لسنة 2023 بشأن حجز المركبات، فقد تم تطبيق غرامة فك حجز المركبة التي تصل إلى 50 ألف درهم، وذلك كجزء من الإجراءات الرادعة لهذه السلوكيات الخطرة.