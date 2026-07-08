"طرق دبي" تُنظّم مجلس متعاملين مع أهالي أم سقيم وجميرا

عقدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مجلس متعاملين مع أهالي منطقتي أم سقيم وجميرا والمناطق المجاورة، بحضور عدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات المعنيّة، وذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز التواصُل المباشر مع أفراد المجتمع، والاستماع إلى مقترحاتهم وملاحظاتهم وأفكارهم، بما يسهم في تطوير الخدمات والمشاريع، ويعزز مستوى رضا المتعاملين.

ويأتي تنظيم المجلس ضمن نهج الهيئة في ترسيخ ثقافة الحوار المفتوح مع المتعاملين، وإشراكهم في الاطّلاع على المشاريع الحالية والمستقبلية، والتعرّف إلى خطط تطوير منظومة الطرق والمواصلات في مناطقهم السكنية، مما يعزز الشراكة المجتمعية، ويضمن تطوير المبادرات والخدمات بما يتوافق مع احتياجات السكان وتطّلعاتهم.

واستعرضت الهيئة خلال الجلسة رؤيتها لتطوير البنية التحتية والحركة المرورية في المناطق السكنية، التي تشمل تطوير محاور الطرق الرئيسة، وتأهيل الطرق الداخلية، وتنفيذ مشاريع إنارة الطرق، وتعزيز مسارات المشاة والدراجات الهوائية، إلى جانب تطوير حلول التنقل المرن وتوسيع خدمات النقل الجماعي. كما سلّطت الجلسة الضوء على أبرز المشاريع الجاري تنفيذها والمستقبلية في منطقتي أم سقيم وجميرا، ومن بينها مشاريع تطوير شوارع جميرا والوصل وأم سقيم والصفا، وتحسينات شارع الشيخ زايد وشارع حصة، الأمر الذي يسهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية، وتعزيز الربط مع وسائل النقل العام، والارتقاء بجودة الحياة في الأحياء السكنية.

كما اطّلع المتعاملون على عدد من المشاريع الاستراتيجية في قطاع النقل الجماعي، وفي مقدمتها مشروع الخط الأزرق لمترو دبي، وأهميته في دعم خطة دبي الحضرية 2040، إلى جانب استعراض خدمات النقل العام وشبكة المواصلات العامة، التي تخدم مناطق أم سقيم والصفا وجميرا، وتوفّر الربط مع محطات المترو ومختلف مناطق الإمارة، بما يعزز تكامل وسائل النقل ويتيح خيارات أكثر كفاءة واستدامة.

وشَهِد المجلس حواراً تفاعلياً مع الحضور، حيث ناقش المتعاملون عدداً من الموضوعات المتعلقة بوسائل التهدئة المرورية داخل الأحياء السكنية، ومشاريع تطوير الطرق، وخطط التنقّل المستقبلية. كما أثنى المتعاملون على مبادرة الهيئة في إتاحة الفرصة لتقديم المقترحات والاستفسارات الخاصة بخدماتها، وحرص الهيئة على ترسيخ مبدأ الشفافية وتعزيز قنوات التواصل المباشر مع المتعاملين، والاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم في تطوير الخدمات والمشاريع المستقبلية، بما يعزز رضا المتعاملين ويواكب تطّلعات أفراد المجتمع.